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Tournoi UNIFFAC : Gabon (0-0) RDC !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 13 octobre 2026 à 15h57min
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Instantané du match Gabon RDC en UNIFFAC © D.R.
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Pour leur entrée en lice dans le tournoi UNIFFAC U-20, les Panthèreaux du Gabon ont tenu en échec les Léopards de la RDC (0-0), au stade Olembe à Yaoundé. Un partage des points qui laisse un goût d’inachevé côté congolais mais qui démontre une riposte solide de l’Armada gabonaise.

Les hommes de Raoul Shungu espéraient lancer leur compétition par un succès. Mais ces derniers ont buté sur un bloc gabonais compact et bien organisé, qui n’a laissé que très peu d’espaces entre les lignes. En manque de repères et d’inspiration dans le dernier tiers, les Léopardeaux n’ont jamais trouvé la faille. Les Panthères se sont montrées une fois de plus solides.

UNIFFAC, faudra compter avec le Gabon !

Défensivement, les Panthèreaux du Gabon ont su gérer leur partition et repartent avec un point précieux. Pour la RDC, la copie est à revoir. Il faudra se montrer plus incisif, accélérer le jeu et se créer davantage d’occasions franches lors du prochain rendez-vous. À noter que ce tournoi compte pour les sélections d’Afrique centrale. 

Canal_octobre

Organisé sous l’égide de l’UNIFFAC, il offre aux jeunes joueurs un vrai temps de jeu à haute intensité, face à des adversaires de la même zone. Les automatismes se construisent, les profils se révèlent et les staffs testent leurs systèmes avant les grandes échéances continentales. C’est aussi une vitrine pour les recruteurs, qui scrutent les pépites de demain.

Pour les fédérations, l’enjeu dépasse le résultat. Puisqu’il s’agit de bâtir la relève, de roder un groupe et de nourrir le vivier des A. Une génération qui apprend à gagner, mais aussi à gérer la frustration d’un nul, se prépare mieux aux joutes de haut niveau. Prochaine échéance pour les Panthèreaux le Congo-Brazzaville, le 14 octobre. 

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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