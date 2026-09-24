Gabon : le secteur bancaire voit les créances en souffrance progresser de 21,4% en 2025

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Le secteur bancaire au Gabon a terminé 2025 sous le signe d’une progression des créances en souffrance. Selon la Note de conjoncture du quatrième trimestre 2025 de la DGEPF, ces créances ont augmenté de 21,4 % sur l’ensemble de l’année, par rapport à 2024. Au quatrième trimestre, leur hausse s’est établie à 3,9 %, après un recul de 3,7 % au trimestre précédent. Elles représentaient ainsi 9,7 % du total des crédits bruts, contre 9,9 % trois mois auparavant, signalant une pression persistante sur la qualité des portefeuilles bancaires.

Cette évolution intervient dans un contexte où l’activité bancaire reste dynamique. Les crédits bruts ont progressé de 5,3 % au quatrième trimestre et de 12,4 % sur un an. Dans le même temps, les dépôts de la clientèle ont reculé de 2,9 % sur le trimestre, tout en affichant une hausse annuelle de 7,7 %. Le ratio de couverture des crédits par les dépôts est ainsi revenu à 126,2 %, contre 137 % trois mois plus tôt.

Une qualité du crédit à surveiller

Les crédits distribués au secteur privé, qui représentaient 78,4 % du total, ont augmenté de 10,5 % au quatrième trimestre. Ils se sont principalement concentrés dans la production et la distribution d’électricité et de gaz, ainsi que dans les activités extractives et l’agriculture. Les crédits aux non-résidents ont également progressé de 18,8 %. À l’inverse, les crédits accordés à l’État ont diminué de 35 %, tandis que ceux destinés aux entreprises publiques ont augmenté de 10,8 %.

La progression de 21,4 % des créances en souffrance constitue un point de vigilance pour le système bancaire. La DGEPF estime que cette hausse pourrait conduire les établissements à réduire leur soutien à l’économie par de nouveaux prêts. L’enjeu sera donc de préserver le crédit tout en maîtrisant la dégradation des portefeuilles et les risques associés, dans un contexte de financement accru des secteurs productifs et des ménages. Cette situation appelle une surveillance accrue de la qualité des crédits accordés et de la capacité des établissements à contenir les risques liés aux impayés.