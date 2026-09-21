Ovan : Trois présumés trafiquants d’ivoire sous les verrous à Libreville

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Une nouvelle opération majeure de lutte contre la criminalité environnementale s’est conclue par l’incarcération de trois individus impliqués dans un réseau de trafic de faune. Menée le 5 septembre 2026 à Ovan, dans le département de la Mvoung, cette intervention conjointe des agents des Eaux et Forêts et de la Police judiciaire de Makokou, avec l’appui technique de l’ONG Conservation Justice, a permis d’intercepter d’importantes quantités d’ivoire illégal.

Au cours du coup de filet, les forces de l’ordre ont surpris trois hommes en flagrant délit alors qu’ils tentaient de commercialiser six pointes d’ivoire d’éléphant, méticuleusement sectionnées en douze morceaux pour faciliter leur transport clandestin. Une quatrième personne, identifiée comme le chauffeur, avait initialement été appréhendée par les enquêteurs.

Toutefois, à la suite des premières investigations, le transporteur a été mis hors de cause et écarté de la procédure judiciaire en raison de l’absence de preuves établissant son implication directe dans la transaction illicite.

Déferrement et placement sous mandat de dépôt

L’enquête s’est accélérée à la suite de ces interpellations sur le terrain. Les trois principaux suspects ont été transférés vers la capitale pour répondre de leurs actes devant la justice. Présentés le 11 septembre 2026 devant le parquet de la République spécialisé de Libreville, les mis en cause ont été formellement inculpés et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale.

La législation gabonaise réprime très sévèrement la détention, la circulation et le commerce des espèces protégées et de leurs dérivés. Conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal, les trois prévenus encourent des peines d’emprisonnement pouvant atteindre dix ans, assorties d’amendes financières équivalentes au quintuple de la valeur marchande des produits saisis.

La récurrence du braconnage impose une vigilance accrue

Cette nouvelle saisie met en lumière la persistance des réseaux de braconnage au Gabon, en dépit des patrouilles régulières et de la mobilisation constante de l’administration forestière, des forces de sécurité et des organisations environnementales partenaires.

Les acteurs de la conservation rappellent que la criminalité liée à la faune, qui s’étend du braconnage local au trafic transnational structuré, fait peser de lourdes menaces non seulement sur la biodiversité et l’équilibre des écosystèmes, mais également sur la sécurité des populations locales. Face à ces défis croissants, le renforcement des moyens opérationnels et judiciaires demeure un impératif pour protéger le patrimoine naturel national.