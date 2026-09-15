France : Jean Fidèle Otandault au 81e Congrès de l’Ordre des experts-comptables à Paris

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L’ancien ministre d’État, ministre du Budget et des Comptes publics, Jean Fidèle Otandault, participera du 16 au 18 septembre 2026 au 81e Congrès de l’Ordre des experts-comptables de France, organisé au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Placée sous le thème « [Re]fondation des cabinets : environnement – valeur – compétences », cette édition entend interroger en profondeur les mutations technologiques, économiques et professionnelles qui bouleversent l’expertise comptable. L’intelligence artificielle, la donnée, l’automatisation et les nouvelles sources de création de valeur occuperont une place centrale dans les échanges.

Expert-comptable diplômé et ancien ministre d’État chargé du Budget et des Comptes publics, Jean Fidèle Otandault prendra part à l’un des principaux rendez-vous annuels de la profession comptable en France. « Plusieurs thématiques liées à l’économie, à la finance et à l’environnement des affaires seront abordées. L’impact de l’IA dans l’économie et dans nos métiers sera l’un des thèmes qui suscite beaucoup d’intérêt », a-t-il indiqué à l’approche de l’événement. Une préoccupation qui rejoint directement l’orientation retenue par les organisateurs de cette 81e édition, attendue du 16 au 18 septembre à Paris Expo Porte de Versailles.

Une profession confrontée à sa « refondation »

Le thème retenu cette année, « [Re]fondation des cabinets : environnement – valeur – compétences », traduit l’ampleur des transformations auxquelles les experts-comptables sont confrontés. Selon les organisateurs, les mutations technologiques, économiques et sociétales imposent désormais d’aller au-delà d’une simple adaptation des pratiques pour repenser les modèles, les organisations et la création de valeur. Digitalisation, facture électronique, évolution des attentes des clients et transformation des compétences figurent ainsi parmi les principaux chantiers de cette refondation.

L’ampleur du rendez-vous témoigne également de ces enjeux. Près de 9 000 congressistes sont attendus et 328 partenaires doivent participer à l’exposition professionnelle, répartie sur 33 secteurs d’activité. La donnée et l’intelligence artificielle sont présentées comme l’un des fils rouges de cette édition, avec des applications allant de l’automatisation de certaines opérations comptables à l’analyse, au reporting et à l’aide à la décision.

L’intelligence artificielle au cœur des débats

Le programme donne une place particulièrement importante aux conséquences de l’IA sur l’avenir de la profession. Une grande conférence intitulée « Data, IA, souveraineté : refonder notre puissance numérique » doit notamment examiner les questions de maîtrise des données, de gouvernance des usages et d’indépendance technologique. Une autre séquence, avec l’économiste et prix Nobel Philippe Aghion, abordera la « destruction créatrice » et les nouvelles sources de valeur susceptibles d’émerger à mesure que l’IA, l’automatisation et la facture électronique transforment les modèles traditionnels.

Cette transformation ne devrait toutefois pas être exclusivement technologique. Le programme prévoit également des réflexions sur la relation client, le management, l’esprit critique, l’intelligence relationnelle et la capacité d’adaptation. Une manière de rappeler que l’automatisation de certaines tâches pourrait précisément renforcer la valeur du conseil, de l’analyse et du discernement humain dans l’exercice de la profession.

Des enseignements à observer pour le Gabon

Pour Jean Fidèle Otandault, cette participation présente également un intérêt au regard des transformations économiques en cours au Gabon. L’ancien responsable des finances publiques pourra observer les solutions et réflexions développées autour de l’utilisation de la donnée, de l’automatisation, de la productivité des cabinets et de l’évolution des services proposés aux entreprises.

Dans un environnement gabonais où la digitalisation des administrations, la modernisation des entreprises et l’appropriation progressive de l’intelligence artificielle constituent désormais des enjeux de compétitivité, les débats de Paris pourraient offrir plusieurs pistes de réflexion. Pour les professionnels du chiffre comme pour les décideurs économiques, la question n’est déjà plus seulement de savoir si l’intelligence artificielle transformera les métiers, mais jusqu’où elle modifiera la manière de produire l’information financière, de conseiller les entreprises et, plus largement, d’accompagner la décision économique.