Gabon : Les Sucreries du Gabon au bord de l’implosion, une grève générale annoncée pour le 1er octobre

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La tension atteint son paroxysme au sein de la Société Les Sucreries du Gabon. Confrontée à un climat social détérioré et au mutisme persistant de la direction face aux revendications des travailleurs, la filiale agro-industrielle s’apprête à faire face à une paralysie complète de ses activités. Selon les informations révélées par le média d’information en ligne La Une Média, les employés ont décidé de franchir un cap décisif en déposant un préavis de grève générale, dont le déclenchement est prévu pour le 1er octobre prochain.

Cette décision drastique découle de plusieurs mois de frictions ininterrompues entre le personnel et le top management de l’entreprise. Réunis en assemblée générale, les salariés regroupés au sein des partenaires sociaux ont exprimé leur exaspération face à l’absence de réponses concrètes à leurs doléances. Le cahier de revendications, déposé depuis plusieurs semaines, aborde pourtant des sujets cardinaux touchant directement au quotidien et à la sécurité financière de la main-d’œuvre locale.

Au cœur du litige figurent la révision des conditions de travail, la revalorisation de certaines primes stratégiques, la prise en compte de la pénibilité liée à la transformation sucrière ainsi que le respect des engagements pris lors des précédents accords d’entreprise. D’après La Une Média, l’attitude passive de l’administration centrale face à ces alertes répétées a été perçue comme un mépris caractérisé, propulsant le syndicat vers la voie irréversible du débrayage.

Des répercussions lourdes pour l’économie locale

L’éventuelle suspension des opérations de Les Sucreries du Gabon dès le début du mois d’octobre fait planer une menace sérieuse sur le marché national. Seul acteur majeur de la production et du raffinage du sucre en République gabonaise, le complexe agro-industriel alimente aussi bien les ménages que le tissu industriel agroalimentaire local.

Une grève illimitée risquerait d’entraîner une rupture de stock d’envergure, incitant la population à craindre une pénurie généralisée et une flambée artificielle des prix de cette denrée de première nécessité sur l’ensemble du territoire.

Un ultimatum lancé aux autorités et à la direction

À l’approche de l’échéance fatidique du 1er octobre, les travailleurs maintiennent une position ferme : aucun recul ne sera envisagé sans des négociations directes et des engagements fermes actés par la hiérarchie. L’appel est désormais lancé aux autorités compétentes et au ministère du Travail afin qu’ils interviennent d’urgence comme médiateurs pour éviter la paralysie totale de cette structure névralgique du tissu économique gabonais.