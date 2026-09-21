Gabon : supprimer la retraite des parlementaires, le pavé dans la marre de Ntoutoume Ayi

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Lors d’une prise de parole sans détour le 19 septembre dernier, le député du deuxième arrondissement d’Akanda, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi, a livré un plaidoyer sans concession pour une refonte globale du système de retraite gabonais. Appelant à la responsabilité collective et à la fin des privilèges, l’élu préconise des réformes structurelles profondes afin d’assurer la pérennité et la dignité du grand âge.

Au cœur du propos de l’élu figure une exigence d’équité : l’abolition pure et simple des avantages catégoriels. « Les régimes spéciaux de retraite doivent être supprimés », martèle-t-il, ciblant directement les parlementaires et les membres des institutions. Pour le député d’Akanda, le mandat politique, par nature temporaire, ne saurait justifier une rente viagère financée par le contribuable. « Tu es député pendant cinq ans, ce n’est pas justifié que tu touches une pension de retraite. Or, la retraite ne doit pas être financée par les impôts. », a-t-il souligné.

Jean Gaspard Ntoutoume Ayi rappelle un principe fondamental : l’impôt n’a pas vocation à éponger les pensions. Selon lui, le modèle doit reposer sur une solidarité intergénérationnelle stricte, où « ce sont les actifs qui financent ceux qui sont à la retraite ». Qu’il s’agisse du secteur privé ou de la fonction publique, chaque corps de métier doit déterminer et assumer le niveau de cotisation nécessaire pour garantir ses futures prestations.

L’égoïsme d’hier, l’impasse d’aujourd’hui

Revenant sur son passage à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) au début des années 2000, le parlementaire pointe du doigt l’irresponsabilité passée de grands dirigeants d’entreprises publiques (Air Gabon, Octra, OPT). Il se souvient de leurs réponses lorsqu’il les alertait sur le plafonnement de leurs cotisations malgré des salaires mirobolants : « Ils disaient : « Non mais moi je m’en fous, j’ai mes maisons en location je vais vivre avec ça… » C’était ça en fait la réponse. », a-t-il confié.

Cette imprévoyance systémique se paye cash aujourd’hui. L’élu soulève l’ironie de voir ces anciens cadres, désormais regroupés dans des associations de retraités, réclamer des revalorisations qu’ils ont eux-mêmes refusé de financer à l’époque. Selon le député, pour espérer une amélioration des allocations, il n’y a pas de miracle. « On ne va pas trouver cet argent ailleurs, on n’invente pas cet argent. Si on veut que votre retraite augmente, on doit augmenter le taux de cotisation de ceux qui travaillent. », indique-t-il.

Un contrat d’effort entre générations

La dignité des aînés a un coût direct que les travailleurs actuels doivent consentir à assumer. Toutefois, Jean Gaspard Ntoutoume Ayi lance un avertissement lucide aux actifs d’aujourd’hui : « La dignité des retraités va reposer sur les actifs de maintenant. Mais que les actifs de maintenant ne se fassent pas d’illusion, eux aussi vont aller à la retraite un jour. » Refuser d’effectuer un effort contributif aujourd’hui, c’est s’assurer que « personne ne fera d’effort pour eux demain ».