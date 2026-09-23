Gabon : vers l’affectation de 10 % des recettes budgétaires au Fonds de péréquation des collectivités locales

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En injectant jusqu’à 10 % du budget national dans le Fonds de péréquation des collectivités locales, le gouvernement gabonais vient de poser l’acte fondateur d’une réelle autonomie des territoires. Un changement de doctrine financier qui met fin à des décennies de centralisation à outrance.

Longtemps reléguée au rang des promesses de politique générale, la décentralisation trouve enfin son carburant. Lors du Conseil des ministres du 18 septembre 2026, l’État a acté une décision spectaculaire : l’affectation directe de 5 à 10 % des recettes budgétaires au Fonds de péréquation des collectivités locales (FPCL). En monnaie sonnante et trébuchante, ce mécanisme va irriguer les communes et départements à hauteur de 300 à 600 milliards FCFA par an, contre à peine 100 milliards jusqu’alors.

La fin du diktat budgétaire de Libreville

Jusqu’ici, le modèle territorial pâtissait d’une hypercentralisation étouffante. Captée par la capitale, la manne financière de l’État ne parvenait aux provinces qu’au compte-gouttes, au gré de transferts aussi irréguliers qu’insuffisants. Cette asphyxie chronique laissait les gouvernances locales démunies face aux besoins vitaux de leurs administrés.

Désormais sanctuarisée par un pourcentage fixe, la dotation budgétaire offre aux neuf provinces une prévisibilité financière inédite. Ce mécanisme d’équité visera en priorité à résorber la fracture territoriale. Écoles de proximité, dispensaires équipés, voiries entretenues : l’argent public servira enfin d’effet de levier pour le quotidien des Gabonais.

Un bol d’air pour le tissu économique local

Au-delà de la simple gestion administrative, cette injection massive de liquidités s’annonce comme un puissant stimulateur pour l’économie réelle. En commandant leurs infrastructures directement sur place, les collectivités vont créer un marché public régional capable de faire travailler les PME locales et de générer des milliers d’emplois non délocalisables.

« En affectant entre 5 et 10 % des ressources propres de l’État à ce fonds, elle traduit une volonté politique de faire des territoires les véritables moteurs du développement national », confirme l’acteur de la société civile, Geoffroy Foumboula Libeka, qui salue une rupture historique.

Le défi de la gestion et de la redevabilité

Reste une équation de taille : celle de la gouvernance. L’histoire l’a souvent prouvé, l’abondance de crédits ne garantit pas à elle seule la qualité des services publics. Si l’exécutif a tenu sa promesse d’allouer les moyens, l’épreuve de vérité incombe désormais aux élus locaux.

Appelés à faire preuve d’une rigueur exemplaire et d’une vision stratégique éclairée, les décideurs municipaux et départementaux n’auront plus l’excuse du manque de fonds. La réussite de cette réforme audacieuse ne se mesurera pas aux milliards empilés dans les livres de comptes, mais à la transformation visible, concrète et durable du cadre de vie des populations.