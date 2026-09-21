Gabon-UNOCA : un partenariat stratégique consolidé pour la paix et le développement

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Ce lundi 21 septembre 2026, le vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, s’est entretenu à Libreville avec Mohamed El-Amine Souef, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale et chef du bureau régional de l’UNOCA. Cette séance de travail de haut niveau s’inscrit dans la continuité directe des échanges récents entre le nouveau haut diplomate onusien et le chef de l’État.

Les discussions ont permis de faire un tour d’horizon complet des axes de collaboration existants tout en identifiant les leviers susceptibles de dynamiser ce partenariat bilatéral. Outre l’évaluation des relations institutionnelles, la rencontre a fait la part belle aux enjeux régionaux relatifs à la sécurité et à la politique en Afrique centrale.

À l’issue des entretiens, le chef de l’UNOCA a salué les progrès enregistrés sur le sol gabonais. L’organisation internationale a notamment exprimé sa pleine appréciation quant aux efforts déployés pour la consolidation de la paix, la préservation des acquis de la transition et la promotion du dialogue national. Le diplomate onusien a ainsi vivement encouragé les autorités à maintenir ce cap axé sur l’inclusivité, la cohésion sociale et la concorde nationale.

Une synergie renouvelée au service des ambitions nationales

Sur le plan opérationnel, Mohamed El-Amine Souef s’est félicité de la qualité des relations de travail sur le terrain, soulignant que l’UNOCA bénéficie de la confiance constante et du soutien soutenu du gouvernement hôte. Tout en collaborant étroitement avec les États membres de la CEEAC, la représentation onusienne réaffirme son ancrage privilégié avec les institutions gabonaises.

Pour le gouvernement de transition, l’enjeu de cette démarche conjointe est d’amplifier la mobilisation des expertises et des ressources nécessaires à la transformation socio-économique du pays. En alignant l’accompagnement international sur les priorités stratégiques nationales, le Gabon réaffirme sa volonté de bâtir une stabilité durable propice au développement.