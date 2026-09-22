Affaire des 1700 milliards : six anciens cadres brisent le silence et crient à la manipulation

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Accusés d’implication dans la gigantesque affaire du prétendu détournement de 1 700 milliards de francs CFA, six anciens cadres de Libertis sortent du silence et contestent les allégations portées contre eux. Indexés dans une liste de 61 personnes largement diffusée sur les réseaux sociaux, ces responsables dénoncent un amalgame grave et défient publiquement leurs accusateurs de produire la moindre preuve matérielle de leur culpabilité.

Selon ces derniers le litige remonte à 2007, époque à laquelle ces six agents avaient entrepris une démarche citoyenne pour dénoncer des opacités entourant la privatisation de Gabon Télécom. En saisissant les institutions compétentes, ils agissaient en qualité de requérants et non d’auteurs de malversations.

La Cour des comptes avait alors rendu, le 6 août 2007, une décision n°08/06-07/CC/GC2 concluant à son incompétence à juger de la constitutionnalité de cette privatisation, déclarant la requête irrecevable sur la forme sans jamais se prononcer sur le fond ni condamner les requérants. La transformation de ces lanceurs d’alerte en présumés détourneurs de fonds publics procède, selon les intéressés, d’une interprétation biaisée des archives judiciaires et d’une faute professionnelle majeure.

Exigence de preuves et appel au débat contradictoire

Face à ce qu’ils qualifient de « manipulation grossière », les anciens responsables affirment assumer pleinement leur démarche de 2007 et se disent prêts à mettre à disposition l’ensemble des documents en leur possession. Loin de fuir le débat, ils mettent au défi quiconque d’établir un lien juridique ou financier entre leurs démarches institutionnelles et les sommes évoquées.

« Les noms peuvent être publiés. Les faits, eux, doivent être démontrés », ont-ils martelé, exigeant que toute mise en cause s’appuie désormais sur des pièces concrètes et non sur des rumeurs. Près de deux décennies après leurs premières démarches, le collectif réclame que toute la lumière soit faite pour rétablir leur honneur et dissiper les malentendus entretenus par des publications imprudentes.