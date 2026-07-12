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Gabon : l’hôpital Egypto-Gabonais publie sa grille tarifaire, des soins à des prix accessibles

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 14h01min
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Hôpital Egypto-Gabonaise © D.R.
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L’hôpital Egypto-Gabonais situé dans le 5ème arrondissement de Libreville mise sur la transparence en publiant officiellement sa grille tarifaire des consultations. À travers cette initiative, l’établissement entend rapprocher davantage les populations des services de santé en leur permettant de connaître, avant tout déplacement, le coût des principales prestations. Une démarche qui rompt avec une pratique encore peu répandue dans les structures de santé publique, où les tarifs ne sont pas toujours facilement accessibles aux usagers.

De façon détaillée les consultations en gynécologie, ophtalmologie, cardiologie, dermatologie et pédiatrie sont facturées à 8 000 FCFA pour les patients non assurés et à 1 600 FCFA pour les assurés CNAMGS, du lundi au vendredi de 8 heures à 15 heures. En ORL, la consultation est fixée à 3 150 FCFA sans assurance CNAMGS, tandis qu’en stomatologie, elle est de 5 000 FCFA sans assurance et de 1 000 FCFA pour les assurés. Cette communication a été saluée par de nombreux internautes. « Chapeau à vous, j’aime votre nouvelle communication, ça rassure », a commenté l’un d’eux. D’autres félicitent l’établissement pour cette proximité avec les patients et recommandent même ses services après une expérience jugée satisfaisante.

Une communication qui évite les mauvaises surprises

La publication de cette grille tarifaire répond à une attente de nombreux usagers. Très souvent, dans les structures de santé publique, les patients ignorent le montant des consultations avant leur arrivée à l’hôpital. Cette absence d’information peut occasionner des imprévus financiers et conduire certaines personnes à reporter leur prise en charge. En rendant ses tarifs publics, l’hôpital Egypto-Gabonais permet ainsi à chacun des habitants du 5ème arrondissement de Libreville d’anticiper les dépenses liées aux soins.

Au-delà de l’aspect financier, cette démarche contribue à instaurer un climat de confiance entre l’établissement et les populations. En donnant une visibilité claire sur le coût des prestations, l’hôpital facilite l’accès aux soins et renforce sa politique de proximité. Cette pratique pourrait servir d’exemple à d’autres structures sanitaires publiques, tant la transparence sur les tarifs apparaît aujourd’hui comme un véritable levier pour améliorer l’accueil et rassurer les patients.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 12 juillet 2026 à 14h01min
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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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