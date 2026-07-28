Gabon : la SEEG accélère ses investissements dans le Moyen-Ogooué et l’Ogooué-Ivindo

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L’Administrateur directeur général de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), Steeve Saurel Legnongo, effectue une tournée dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo afin d’évaluer l’état d’avancement des projets inscrits dans le plan d’investissement de l’entreprise. De Ndjolé à Mékambo, en passant par Booué, Ovan et Makokou, cette mission de terrain vise à s’assurer de la bonne exécution des chantiers destinés à améliorer durablement la desserte en eau potable et en électricité.

La modernisation des infrastructures de production, de transport et de distribution d’eau et d’électricité se poursuit à l’intérieur du pays. C’est dans cette dynamique que l’Administrateur directeur général de la SEEG, Steeve Saurel Legnongo, accompagné de plusieurs responsables de l’entreprise, a entrepris une tournée de terrain dans plusieurs localités du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo.

Cette visite s’inscrit dans une volonté de renforcer le suivi des investissements engagés, d’évaluer l’avancement des travaux et de maintenir un dialogue de proximité avec les autorités administratives ainsi que les populations bénéficiaires des différents projets.

Ndjolé et Booué : renforcer les capacités de production

Première étape de cette mission, la ville de Ndjolé, où la délégation a inspecté les travaux de réhabilitation des installations de production d’eau, notamment la prise d’eau brute de la station de traitement. En parallèle, de nouveaux moyens de production électrique ont été mis en service afin de consolider l’alimentation de la commune.

La SEEG y poursuit également la modernisation de son agence commerciale afin d’améliorer les conditions d’accueil des usagers. À cette occasion, Steeve Saurel Legnongo a rassuré le préfet du département sur la disponibilité des compteurs électriques, annonçant la poursuite des opérations de mise en conformité des branchements, notamment au marché communal et dans les nouveaux quartiers.

À Booué, les équipes de la société ont fait le point sur les travaux de renforcement de la centrale thermique ainsi que sur la construction d’une nouvelle station de traitement d’eau destinée à sécuriser l’approvisionnement de la ville. Là aussi, l’agence commerciale fait l’objet d’une modernisation afin d’améliorer la qualité du service rendu aux abonnés.

Makokou, Ovan et Mékambo au cœur des investissements

Dans la province de l’Ogooué-Ivindo, Makokou concentre plusieurs projets structurants. Sur le volet électrique, la SEEG procède au renforcement de la centrale thermique, à la modernisation du réseau de distribution et à l’extension des réseaux haute et basse tension. Ces travaux permettront notamment d’alimenter la cité Mayiga, le nouveau marché municipal, les bâtiments administratifs, la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers ainsi que plusieurs quartiers périphériques. Leur achèvement est annoncé pour le mois d’août 2026.

Photo de famille au terme de la visite de courtoisie au gouverneur de la province de l’Ogooué Ivindo Christiane Leckat © D.R.

Concernant l’alimentation en eau potable, l’entreprise réalise l’installation d’une nouvelle unité de traitement, la réhabilitation des châteaux d’eau, leur sécurisation ainsi que la création de nouveaux réseaux de distribution. La rénovation de l’agence commerciale de Makokou touche également à sa fin.

Ces investissements ont retenu l’attention du gouverneur de la province de l’Ogooué-Ivindo, Christiane Leckat, qui suit de près l’évolution de ces chantiers appelés à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Une stratégie de proximité pour améliorer le service public

La tournée s’est également poursuivie à Mékambo, où la Direction générale a pris plusieurs engagements visant à renforcer et sécuriser les réseaux d’eau et d’électricité, tout en accélérant les opérations de mise en conformité et les nouveaux branchements destinés aux habitants.

À Ovan, les travaux portent principalement sur la réhabilitation complète de la centrale thermique, la modernisation des réseaux de transport haute et basse tension ainsi que la construction de nouveaux postes de transformation afin de fiabiliser la distribution de l’électricité.

Une vue des nouvelles installations de la SEEG © D.R.

À travers cette mission de terrain, la Direction générale de la SEEG réaffirme sa volonté de conduire un programme d’investissements de proximité répondant aux attentes des populations. En multipliant les visites sur les chantiers et les échanges avec les autorités locales, l’entreprise entend assurer un suivi rigoureux de ses projets et contribuer à l’amélioration durable du service public de l’eau et de l’électricité dans les provinces du Moyen-Ogooué et de l’Ogooué-Ivindo.