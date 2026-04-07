Haut-Ogooué : alerte sanitaire à Bouma après une mortalité inquiétante de chiens

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Une mission conjointe des autorités sanitaires a été déployée dans le village de Bouma, près d’Okondja, après la mort inexpliquée de plusieurs dizaines de chiens. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de cette possible épizootie, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans sa livraison du 5 avril 2026.

Dans le département de la Sébé-Brikolo, à une trentaine de kilomètres d’Okondja, l’inquiétude gagne les populations. Alertées par les habitants, les autorités sanitaires ont réagi rapidement. Comme le rapporte l’AGP, « alertées vendredi 3 avril par des habitants du village Bouma […], les autorités sanitaires ont dépêché samedi une équipe conjointe pour enquêter sur une éventuelle épizootie ».

Une situation alarmante signalée depuis plusieurs années

La mission, partie de Franceville, regroupait plusieurs institutions spécialisées, notamment le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), les services d’hygiène publique et les autorités sanitaires locales. Sur place, les équipes ont recueilli des témoignages préoccupants.

Selon l’AGP, « le phénomène serait observé depuis plus de trois ans, mais les décès se seraient fortement multipliés ces derniers mois ». Le bilan est particulièrement alarmant : « le village aurait enregistré plus d’une cinquantaine de morts de chiens, pour un seul survivant ».

Les populations locales affirment pourtant que « l’eau des différentes sources locales serait de bonne qualité », ce qui complexifie davantage l’identification des causes.

Des investigations scientifiques en cours

Face à cette situation inhabituelle, les chercheurs du CIRMF ont engagé des investigations approfondies. L’AGP précise que « les chercheurs […] ont procédé à l’exhumation de carcasses afin d’effectuer des prélèvements, notamment sanguins et nasopharyngés ».

Ces analyses visent à identifier un éventuel agent pathogène responsable de cette mortalité massive, dans un contexte où la propagation d’une maladie animale pourrait représenter un risque élargi pour les populations.

Des mesures d’urgence et une attente des résultats

En parallèle, les services d’hygiène publique ont procédé à des opérations de désinfection et à des campagnes de sensibilisation. L’AGP indique que les équipes ont « mené une désinfection des zones concernées et sensibilisé les villageois aux bonnes pratiques d’hygiène ».

Les résultats des analyses sont désormais attendus « dans les prochains jours » et devraient permettre de déterminer l’origine exacte de cette situation.

Au-delà de ce cas localisé, cet épisode met en lumière les enjeux de surveillance épidémiologique en milieu rural au Gabon. Il pose également la question de la capacité d’anticipation face aux maladies animales susceptibles d’avoir des répercussions sanitaires plus larges.