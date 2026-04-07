Derniers articlesSOCIETE

Haut-Ogooué : alerte sanitaire à Bouma après une mortalité inquiétante de chiens

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 14h57min
1 618 Temps de lecture 1 minute
Des agents au village de Bouma © D.R.
Ecouter l'article

Une mission conjointe des autorités sanitaires a été déployée dans le village de Bouma, près d’Okondja, après la mort inexpliquée de plusieurs dizaines de chiens. Une enquête est en cours pour déterminer l’origine de cette possible épizootie, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP) dans sa livraison du 5 avril 2026.

Dans le département de la Sébé-Brikolo, à une trentaine de kilomètres d’Okondja, l’inquiétude gagne les populations. Alertées par les habitants, les autorités sanitaires ont réagi rapidement. Comme le rapporte l’AGP, « alertées vendredi 3 avril par des habitants du village Bouma […], les autorités sanitaires ont dépêché samedi une équipe conjointe pour enquêter sur une éventuelle épizootie ».

Une situation alarmante signalée depuis plusieurs années

La mission, partie de Franceville, regroupait plusieurs institutions spécialisées, notamment le Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF), les services d’hygiène publique et les autorités sanitaires locales. Sur place, les équipes ont recueilli des témoignages préoccupants.

Selon l’AGP, « le phénomène serait observé depuis plus de trois ans, mais les décès se seraient fortement multipliés ces derniers mois ». Le bilan est particulièrement alarmant : « le village aurait enregistré plus d’une cinquantaine de morts de chiens, pour un seul survivant ».

Les populations locales affirment pourtant que « l’eau des différentes sources locales serait de bonne qualité », ce qui complexifie davantage l’identification des causes.

Des investigations scientifiques en cours

Face à cette situation inhabituelle, les chercheurs du CIRMF ont engagé des investigations approfondies. L’AGP précise que « les chercheurs […] ont procédé à l’exhumation de carcasses afin d’effectuer des prélèvements, notamment sanguins et nasopharyngés ».

Ces analyses visent à identifier un éventuel agent pathogène responsable de cette mortalité massive, dans un contexte où la propagation d’une maladie animale pourrait représenter un risque élargi pour les populations.

Des mesures d’urgence et une attente des résultats

En parallèle, les services d’hygiène publique ont procédé à des opérations de désinfection et à des campagnes de sensibilisation. L’AGP indique que les équipes ont « mené une désinfection des zones concernées et sensibilisé les villageois aux bonnes pratiques d’hygiène ».

Les résultats des analyses sont désormais attendus « dans les prochains jours » et devraient permettre de déterminer l’origine exacte de cette situation.

Au-delà de ce cas localisé, cet épisode met en lumière les enjeux de surveillance épidémiologique en milieu rural au Gabon. Il pose également la question de la capacité d’anticipation face aux maladies animales susceptibles d’avoir des répercussions sanitaires plus larges.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 14h57min
1 618 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation

8 avril 2026 à 21h08min

Gabon : lancement de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse

8 avril 2026 à 18h39min

Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale

8 avril 2026 à 16h27min

Fonction publique : saturée pour les civils, disponible pour les militaires ?

8 avril 2026 à 16h09min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA Le gouvernement appelle à un usage éthique et responsable de l’intelligence artificielle dans le respect des institutions et des lois en vigueur. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA
🔴[FlashInfos] Port Gentil : Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba
🔴[FlashInfos] Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination
S'abonner
Bouton retour en haut de la page