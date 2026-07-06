A La UneDerniers articlesSOCIETE

Kango : L’état alarmant du pont Medjeingne suscite la peur chez les riverains

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 12h43min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Une vue de l'état du pont Medjeingne à Kango © Gabonreview
Ecouter l'article

À l’heure où la commune de Kango amorce plusieurs chantiers de modernisation, une ombre plane sur la sécurité de ses habitants. Le pont Medjeingne, infrastructure pourtant vitale pour la mobilité urbaine locale, se trouve aujourd’hui dans un état de dégradation critique. Face à l’inertie des pouvoirs publics, l’inquiétude grandit chaque jour un peu plus au sein de la communauté.

Le constat sur le terrain est sans appel. Lors d’une visite sur les lieux effectuée le 4 juillet 2026, une équipe de nos confrères de GabonReview a pu mesurer toute l’ampleur des dommages qui menacent l’édifice. Visuellement, le tableau est particulièrement sombre : les abords du pont présentent un affaissement spectaculaire, souligné par une cavité béante creusée directement sous la chaussée.

Plus inquiétant encore, des fissures profondes lézardent les dalles latérales tandis que les éléments essentiels de soutènement affichent une détérioration avancée. Sous la structure, la terre a littéralement été emportée par les eaux, laissant à nu des pans entiers rongés par une érosion agressive. Le canal de drainage, lui aussi lourdement endommagé, confirme un affaiblissement structurel profond qui ne peut plus être ignoré.

La peur au quotidien pour les usagers

Au-delà des simples dégâts matériels, c’est le péril quotidien encouru par les piétons qui tire la sonnette d’alarme. Pour les riverains, traverser le pont Medjeingne est devenu un acte de bravoure teinté d’angoisse, particulièrement pour les plus jeunes.

Interrogée par GabonReview, une habitante du secteur résume ce sentiment d’insécurité permanent. « On n’est pas en sécurité. Moi, quand je passe sur le pont avec les enfants, je leur demande de marcher au milieu. Ce n’est pas possible. », a-t-il confié. Ce cri du cœur illustre le calvaire des résidents, contraints d’emprunter un axe qui a perdu toutes ses garanties de fiabilité.

Vers des solutions radicales ?

Face à ce péril imminent, le statu quo n’est plus tenable. Pour certains riverains, la situation exige désormais des mesures de choc. L’hypothèse d’une démolition pure et simple de l’ouvrage est évoquée, complétée par l’installation d’une traversée provisoire. Un dispositif qui rappelle le système de bac autrefois utilisé lors des travaux du grand pont de Kango.

Loin d’être un caprice, cette proposition radicale traduit surtout l’urgence de sécuriser les vies humaines. À la place de l’Indépendance, le temps n’est plus aux pansements cosmétiques ni aux promesses de rénovation. Pour que Kango continue de se développer sereinement, la réhabilitation ou la reconstruction totale de ce pont ancien doit impérativement cesser d’être reléguée au second plan.

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 6 juillet 2026 à 12h43min
1 509 Temps de lecture 1 minute
Photo de Geneviève Dewuno Edou

Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

Articles similaires

Ntoum : de nouveaux régulateurs déployés sur le terrain

6 juillet 2026 à 11h11min

UDB : un premier an d’ancrage célébré sous le signe de la rigueur au 6e arrondissement de Libreville

6 juillet 2026 à 11h08min

Libreville : un différend foncier vire au drame à Batterie-IV

6 juillet 2026 à 11h06min

Transport aérien : Le Gabon instaure une nouvelle taxe passager de 18 000 FCFA

6 juillet 2026 à 10h39min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Malinga : un Trésor public moderne en attente d’inauguration 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 — 𝟏𝟎 𝐚𝐧𝐬 𝐝’𝐞𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐮 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Malinga : un Trésor public moderne en attente d’inauguration
[#RevuedePresse] Revue de presse du 06 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#RevuedePresse] Revue de presse du 06 Juillet 2026
[#Journal] Le 12H30 du 06 Juillet 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Journal] Le 12H30 du 06 Juillet 2026
[#Reportage] Libreville : un différend foncier vire au drame à Batterie-IV 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : un différend foncier vire au drame à Batterie-IV
[#Reportage] Libreville : 6 numéros verts en service pour l'approvisionnement en eau 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Libreville : 6 numéros verts en service pour l'approvisionnement en eau
[#Reportage] Gabon : Vice-président, ministres, Cour constitutionnelle poursuivables pour « violation de leur serment » 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon #10ansGMT
[#Reportage] Gabon : Vice-président, ministres, Cour constitutionnelle poursuivables
S'abonner
Bouton retour en haut de la page