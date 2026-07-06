Port-Gentil : jusqu’à 24 000 FCFA d’amende pour le non-respect des nouveaux horaires de collecte des ordures

Ecouter l'article

Le maire de la commune de Port-Gentil, Pascal Houangni Ambouroue, passe à la vitesse supérieure dans la lutte contre l’insalubrité. À travers un arrêté portant réaménagement de la collecte des ordures ménagères, l’édile instaure de nouveaux horaires de dépôt des déchets et prévoit des sanctions allant de 10 000 à 24 000 FCFA à l’encontre des contrevenants. Une mesure qui vise à renforcer le respect des règles de salubrité publique et à améliorer durablement le cadre de vie des populations.

Cette décision ne tombe pas du ciel. En effet, elle intervient après plusieurs campagnes de sensibilisation menées par les autorités municipales afin d’amener les populations à adopter des comportements plus responsables en matière de gestion des déchets. Malgré ces multiples rappels, de nombreux citoyens continuent de déposer leurs ordures en dehors des horaires prévus ou dans des endroits non autorisés, favorisant ainsi la prolifération de dépotoirs sauvages.

Des pratiques qui contribuent à la dégradation du cadre de vie, aux mauvaises odeurs, à l’obstruction des caniveaux et qui augmentent les risques sanitaires, notamment en période de fortes pluies. Face à ces comportements réfractaires, la municipalité a décidé de durcir le ton en associant désormais les actions de sensibilisation à des sanctions financières. Ainsi, l’arrêté n°0035/POM/DB/CPOG/CAB.M/SG/2026 du 17 juin 2026 portant aménagement de la collecte des ordures ménagères dans son article 3 dispose que « tout contrevenant aux présentes dispositions sera passible d’une amende allant de 10 000 Fcfa à 24 000 Fcfa ».

De nouvelles règles pour responsabiliser les citoyens

Concrètement, les ordures ménagères devront désormais être déposées dans les bacs et points d’apport volontaire (PAV) aménagés à cet effet du lundi au vendredi, entre 17 heures et 20 heures. La collecte des déchets solides et encombrants, quant à elle, s’effectuera tous les week-ends à partir de 15 h 30. L’arrêté municipal précise également que la Direction des services techniques municipaux et la Police municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller au strict respect de ces nouvelles dispositions et de sanctionner les éventuels contrevenants.

À travers cette réforme, la mairie entend rappeler que la lutte contre l’insalubrité est une responsabilité partagée. Les infrastructures de collecte mises à disposition ne peuvent produire les résultats escomptés sans l’implication active des habitants. Le respect des horaires de dépôt, l’utilisation des espaces prévus à cet effet et l’abandon des mauvaises habitudes constituent des gestes simples mais essentiels pour préserver la propreté de la ville. Au-delà de la crainte de l’amende, les autorités invitent donc chaque citoyen à faire preuve de civisme afin de contribuer à un environnement plus sain, au bénéfice de toute la population de Port-Gentil.