Réseaux sociaux : et si notre santé mentale était le vrai défi du numérique ?

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Comment profiter des réseaux sociaux sans mettre en danger notre bien-être psychologique ? C’est autour de cette question essentielle que s’est tenue, le 3 juillet 2026 à l’Institut français de Libreville, une grande journée de sensibilisation. Porté par le ministère de la Santé, l’événement a réuni des figures clés de la santé publique, notamment le Dr Reine Dope Koumou, directrice du Centre National de Santé Mentale, et le Dr Jean Romain Mourou, directeur général de la Promotion de la Santé. Tout au long de la journée, médecins, psychologues et acteurs associatifs ont croisé leurs regards sur les impacts, parfois invisibles, du virtuel sur notre quotidien.

Si le numérique s’impose comme un formidable outil pour briser les distances, les experts ont mis en lumière une réalité bien plus nuancée : les réseaux sociaux rapprochent, mais ils peuvent aussi paradoxalement favoriser l’isolement. Les intervenants ont pointé du doigt les effets d’une utilisation excessive, capable d’altérer la concentration, de perturber la gestion des émotions et de fragiliser, à terme, l’équilibre psychique des utilisateurs.

Face à ce constat, le message est clair : le numérique reste un levier de communication exceptionnel, à l’unique condition d’en faire un usage responsable et équilibré.

L’éducation au numérique, clé de voûte de la prévention

Pour les spécialistes, la riposte passe inévitablement par la pédagogie. Préserver sa santé mentale exige une meilleure éducation aux outils digitaux, une urgence qui cible tout particulièrement la jeunesse, première exposée aux dérives de l’hyperconnexion. Au-delà des constats, cette rencontre a surtout été l’occasion de vulgariser les solutions concrètes existantes. Les participants ont ainsi pu découvrir les différents dispositifs de prévention et les structures de prise en charge des troubles mentaux actuellement disponibles au Centre National de Santé Mentale.

À travers cette initiative d’envergure, le ministère de la Santé réaffirme son engagement à affronter les nouveaux défis de la révolution numérique. Car protéger sa santé mentale, c’est aussi apprendre à lever les yeux des écrans : savoir se déconnecter reste, encore aujourd’hui, le meilleur moyen de se reconnecter à la vraie vie.