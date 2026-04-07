A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Gabon : seulement 7 000 km de routes bitumées 66 ans après l’indépendance

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 16h00min
1 745 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

66 ans après son indépendance, le Gabon affiche un retard important en matière d’infrastructures routières, avec à peine 7 000 kilomètres de routes bitumées, selon un constat sans appel dressé par le gouvernement dans son Plan national de croissance et de développement. Ce chiffre, modeste au regard de la superficie et des ambitions économiques du pays, illustre les limites d’un modèle de développement longtemps centré sur l’exploitation des ressources naturelles, au détriment des investissements structurants. Le réseau routier demeure inégalement réparti, concentré autour de Libreville et de quelques axes stratégiques, laissant de vastes zones enclavées.

Sous le long règne de Omar Bongo (1967-2009), les infrastructures n’ont pas connu l’essor attendu malgré des revenus pétroliers importants. La priorité donnée à la stabilité politique et à la centralisation du pouvoir s’est traduite par un développement limité des réseaux de transport. Son successeur, Ali Bongo Ondimba, a tenté d’inverser cette tendance à travers plusieurs programmes de modernisation. Son action a notamment permis de désenclaver une partie du sud du pays, améliorant la connectivité du corridor Lambaréné – Lébamba, sans toutefois combler le déficit structurel.

Un retard et des ambitions de développement

Aujourd’hui, le réseau routier national, dont seulement 30 % est pavé, continue de freiner la mobilité des personnes et des biens. Les infrastructures ferroviaires, dominées par le Transgabonais, sont saturées et principalement tournées vers le transport minier. À cela s’ajoutent des difficultés dans les secteurs énergétique et numérique avec seulement 67 % de la population qui a accès à l’électricité, tandis que la couverture internet reste limitée en zones rurales. Les infrastructures portuaires, notamment à Owendo, souffrent de congestion et de coûts logistiques élevés, pénalisant la compétitivité économique du pays.

Face à ce constat, les nouvelles autorités entendent accélérer la transformation du pays à travers le Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Ce programme ambitieux vise à moderniser et étendre le réseau routier, relier les capitales provinciales, renforcer les corridors régionaux et améliorer l’entretien des infrastructures existantes. Il prévoit également la construction de ponts, la réhabilitation de grands axes et le bitumage de centaines de kilomètres de routes. L’objectif est de réduire les fractures territoriales, stimuler la croissance et faire du Gabon un espace économique intégré, connecté et compétitif. Si ces intentions sont louables, la sécurisation des financements et surtout la mal gouvernance demeurent des défis persistants. 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 16h00min
1 745 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation

8 avril 2026 à 21h08min

Gabon : lancement de la 2ème édition du Salon du Livre Jeunesse

8 avril 2026 à 18h39min

Journée mondiale de la santé : le Pr. Ayo epse Bivigou plaide pour des décisions basées sur la science

8 avril 2026 à 18h29min

Fonction publique : saturée pour les civils, disponible pour les militaires ?

8 avril 2026 à 16h09min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA Le gouvernement appelle à un usage éthique et responsable de l’intelligence artificielle dans le respect des institutions et des lois en vigueur. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Communiqué sur les contenus manipulés par IA
🔴[FlashInfos] Port Gentil : Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Pénurie de carburant, disparition du poisson… le paradoxe d’une ville côtière
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Libreville : La route du marché de la Peyrie, en décrépitude avancée
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Gabon : Thierry Minko défend la réforme du secteur du crédit à l’Assemblée nationale
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Enseignement supérieur : année blanche au Centre Basile Ondimba
🔴[FlashInfos] Banque : BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination régionale 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] BGFIBank Gabon porte son capital à 200 milliards FCFA et confirme sa domination
S'abonner
Bouton retour en haut de la page