Agape Gospel : « Mon Héros », le premier album inspirant de Florvik

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Le label Agape Gospel a officiellement présenté, ce samedi 4 juillet 2026, le premier album de son artiste Florvik, intitulé « Mon Héros ». Cette rencontre a réuni les professionnels des médias, les partenaires et les amoureux de musique gospel autour d’un projet musical profondément inspiré par la foi. Plus qu’un simple lancement d’album, cet événement a permis de découvrir la vision d’un label qui révèle de nouveaux talents et fait rayonner le gospel gabonais au-delà des frontières.

Fruit de plus d’une année de travail, cet opus marque le troisième projet du label après deux singles. Il comprend six titres à savoir Rabbi, Toucher, Jubiler, Reconnaissance, Mon Héros et une version instrumentale. Créé en 2023, le label Agape Gospel est né à la suite d’un grand concert organisé avec la chantre congolaise Dena Mwana au Jardin botanique de Libreville.

Agape Gospel, une vision portée sur la révélation des talents

En sa qualité de responsable, Audrey Nsounda Decastel, explique que cette expérience a été déterminante dans la naissance du projet. « En voyant comment son ministère pouvait toucher des cœurs, nous avons décidé de mettre en place un label pour accompagner de jeunes chantres », a-t-elle indiqué. Aujourd’hui, le label compte trois chantres, dont deux évoluant sur la scène nationale et une à l’international, avec l’ambition de toucher des vies à travers une musique fondée sur les valeurs chrétiennes « Nous avons choisi de travailler avec des jeunes prodiges qui ont un fort potentiel mais qui manquent d’accompagnement. Dieu se manifeste aussi dans les petites choses », a-t-elle souligné.

Florvik incarne pleinement cette vision. Signée chez Agape Gospel il y a deux ans, la chantre a suivi un parcours exigeant marqué par des auditions, des entretiens, des temps de prière et un accompagnement spirituel. « Ce n’était pas facile d’intégrer Agape Gospel. Mais quand Dieu t’a choisie, il t’ouvre la porte », a-t-elle témoigné. Une histoire personnelle qui donne toute sa profondeur à Mon Héros, un projet musical pensé comme un témoignage vivant d’espérance, de confiance et d’amour envers Dieu. « Mon Héros, c’est une rencontre. Mon Héros, c’est une décision. Mon Héros, c’est une marche, c’est un appel », a-t-elle déclaré.

Une voix qui touche, et transporte

Parmi les titres de l’album, « Toucher » occupe une place particulière. Florvik y livre un témoignage personnel fort. « J’ai été empoisonnée. Les médecins ont tout fait, mais rien ne changeait. Comme la femme à la perte de sang dans la Bible, j’ai compris que si je touchais seulement le Seigneur, je serais guérie », a-t-elle confié. A travers ses œuvres, l’artiste a transporté l’assistance dans une atmosphère de louange et d’adoration. Sa voix, à la fois puissante et pleine de douceur, a suscité une profonde émotion, donnant parfois des frissons aux invités.

Les textes, portés par une forte dimension biblique, invitent chacun à vivre une rencontre personnelle avec Dieu et à puiser dans la foi la force de surmonter les épreuves. À travers Mon Héros, Agape Gospel confirme sa volonté de bâtir bien plus qu’un simple label de production musicale. Fidèle à sa devise fondée sur l’amour, le partage et l’excellence, il mise sur des artistes de bonne moralité, profondément enracinés dans les Écritures et engagés à annoncer l’Évangile par leurs chants.Un opus à découvrir sans modération, qui marque une nouvelle étape dans l’essor de la musique gospel gabonaise.