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Cyberharcèlement : une violence numérique aux conséquences bien réelles

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 8 juillet 2026 à 13h36min
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Image illustrative ©D.R.
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Insultes, moqueries, diffusion de rumeurs, publication de photos ou de vidéos humiliantes, messages anonymes : le cyberharcèlement est devenu l’une des dérives les plus préoccupantes des réseaux sociaux. Derrière les écrans, cette violence touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes, avec des conséquences parfois graves sur leur santé mentale et leur parcours scolaire.

Contrairement aux violences classiques, le cyberharcèlement ne s’arrête ni à la sortie de l’école ni à la fin de la journée. Les attaques peuvent se poursuivre à toute heure, dans l’intimité du téléphone, exposant les victimes à une pression permanente.

Les spécialistes alertent sur les effets de ces violences numériques : perte de confiance en soi, anxiété, troubles du sommeil, isolement, décrochage scolaire et, dans les cas les plus graves, dépression.

Prévenir, signaler, sanctionner

Face à cette réalité, la prévention demeure essentielle. Les familles, les établissements scolaires et les professionnels de santé sont appelés à renforcer l’éducation au numérique afin d’apprendre aux jeunes à adopter des comportements responsables, à signaler les contenus abusifs et à identifier les auteurs de harcèlement. Mais la réponse ne peut pas reposer uniquement sur la sensibilisation. Le Gabon s’est récemment doté d’un arsenal juridique destiné à mieux protéger les mineurs et à responsabiliser les plateformes numériques.

Ces nouvelles dispositions constituent une avancée importante. Leur efficacité dépendra toutefois de leur application effective : contrôle de l’âge des utilisateurs, retrait rapide des contenus illicites, sanctions contre les auteurs de cyberharcèlement et respect des obligations imposées aux plateformes.

Car derrière chaque écran, il y a une personne. Et derrière chaque humiliation numérique, il peut y avoir une détresse bien réelle.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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