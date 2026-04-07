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Port-Gentil : Jacqueline Bignoumba en immersion sur les sites de Perenco

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 7 avril 2026 à 14h43min
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En combinaison orange la ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle, Jacqueline Bignoumba © D.R.
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Dans un contexte de transformation du paysage énergétique national, la ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue Social et de la Formation Professionnelle, Jacqueline Bignoumba, a conduit ce week-end une mission d’envergure sur les installations de Perenco Oil & Gas Gabon. Cette visite de terrain visait à concilier enjeux industriels, impératifs environnementaux et promotion de l’emploi local.

Le périple a débuté par le terminal du Cap Lopez, où la délégation a pris la mesure des ambitions de l’opérateur en matière de Gaz Naturel Liquéfié (GNL). Ce segment stratégique promet des retombées sociales majeures : selon les prévisions, ce projet devrait générer une centaine d’emplois directs et plus de mille emplois indirects.

L’étape suivante, le site de Batanga, a mis en lumière la double mission de Perenco : assurer la sécurité énergétique du pays (électricité et gaz domestique) tout en respectant les normes écologiques. Le dispositif de biodégradation pour le traitement des sols pollués y a été présenté comme un modèle de responsabilité environnementale.

La formation au cœur de la stratégie

L’un des points d’orgue de cette visite fut la découverte de la barge de formation itinérante. Véritable centre d’excellence, cet outil permet un apprentissage en conditions réelles, du forage à la production. «C’est un levier essentiel pour la montée en compétences des travailleurs. Il permet d’actualiser les connaissances grâce à une expertise internationale », a souligné la ministre, envisageant même d’ouvrir ce dispositif aux agents de l’administration.

À l’approche des élections professionnelles d’avril 2026, Jacqueline Bignoumba a accordé une place centrale au dialogue social. Les échanges avec les délégués du personnel ont permis d’aborder avec franchise les conditions de travail et les attentes des salariés. La ministre a réaffirmé sa volonté de maintenir une « écoute attentive » pour garantir la stabilité du secteur.

Enfin, la délégation a visité la station piscicole de Port-Gentil. Ce projet social ambitieux vise une production de 400 tonnes de poissons d’ici 2029, tout en offrant des perspectives de réinsertion aux jeunes des zones rurales.

En clôturant sa mission, Jacqueline Bignoumba a appelé à un renforcement du partenariat État-opérateurs. L’objectif est clair : aligner la formation technique sur les besoins réels du marché pour faire du secteur pétrolier un véritable catalyseur de plein emploi pour les Gabonais.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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