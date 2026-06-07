Haut Conseil pour l’Investissement : un dialogue public-privé pour relancer l’économie

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Dans une volonté forte de dynamiser son tissu économique, le Gabon réactive un levier stratégique majeur. Les travaux de relance du Haut Conseil pour l’Investissement (HCI) ont officiellement débuté au Palais des congrès Omar Bongo Ondimba, marquant le coup d’envoi d’une semaine de concertations intensives entre l’État et les acteurs économiques.

Une synergie renouvelée s’installe au cœur des institutions gabonaises. Du 4 au 11 juin 2026, Libreville devient le pôle d’une réflexion de fond destinée à transformer l’écosystème entrepreneurial du pays. Cette session de grande envergure rassemble les figures de proue du gouvernement, emmenées par le Vice-Président Herman Immongault, le Secrétaire Général du Gouvernement Abdu Razzaq Kambogo, ainsi que les leaders du secteur privé, représentés par Alain Claude Kouakoua, Président de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG).

Des réformes concrètes et des ambitions mesurables

En ouverture de cette rencontre, Ghislain Moandza Mboma, en sa double qualité de Directeur Général de l’ANPI-Gabon et de Secrétaire Permanent du HCI, a dressé un bilan encourageant des acquis opérationnels. Des avancées concrètes ont été mises en avant, à l’instar de la dématérialisation des douanes via le logiciel Sydonia, de la création de guichets uniques pour les entreprises et les permis de construire, ou encore de la spécialisation judiciaire avec les tribunaux du commerce et du travail.

Pour pérenniser ces efforts, le HCI s’aligne désormais sur des standards internationaux rigoureux, notamment le baromètre Business Ready de la Banque Mondiale et l’Observatoire CEMAC, de façon à mesurer objectivement le climat des affaires.

Un partenariat stratégique pour co-construire l’avenir

Le patronat, par la voix d’Alain Claude Kouakoua, a exprimé une ambition claire : bâtir des solutions communes dans un cadre de partenariat public-privé transparent et volontariste. Répondant à cet élan, le Ministre de l’Économie et des Finances, Thierry Minko, a pris acte des doléances des entrepreneurs. Il a exhorté à la fondation d’une alliance renouvelée, réaffirmant le besoin viscéral de voir le secteur privé escorter les grands chantiers de transformation locale et de diversification économique.

Clôturant la cérémonie solennelle, le Vice-Président Herman Immongault a rappelé les instructions strictes du Chef de l’État pour cette relance. L’engagement de l’État gabonais reste ferme : simplifier drastiquement les procédures, sécuriser le cadre juridique et assainir la gouvernance économique. Les commissions thématiques désormais à l’œuvre ont une semaine pour formuler des propositions décisives, à la hauteur des ambitions du Plan National de Croissance et de Développement.