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Guinness Slam Tour : 4 nouvelles provinces et 13 finalistes dans le viseur de la 2ème édition

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 juin 2026 à 14h40min
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Le Guinness Slam Tour s’apprête à prendre une nouvelle dimension. Pour sa deuxième édition, le concours de slam porté par Guinness et la Société de Brasserie du Gabon (Sobraga), en partenariat avec Black History Art, étend son champ d’action bien au-delà de Libreville. L’initiative, qui entend désormais s’inscrire dans une dynamique nationale, ira à la rencontre des talents dans quatre provinces du pays et révélera encore plus de talents. 

Démarrée pour sa deuxième édition, le Guinness Slam Tour va également poser ses valises dans les provinces du Haut-Ogooué, de la Ngounié, de l’Ogooué-Maritime et du Woleu-Ntem. Pour les organisateurs, cette particularité répond à une vision définie et clairement assumée d’extension du projet. « La première édition, c’était effectivement juste les arrondissements de Libreville. La deuxième, c’est parce qu’on veut que le concours ait une connotation un peu plus nationale. Tout comme on espère que si ça fonctionne, la troisième édition soit régionale », affirme No, prometteur du concours. 

Une saison pensée pour rapprocher le concours de l’intérieur du pays. 

Autre particularité de cette édition, chaque étape sera accompagnée par un artiste en lien avec le territoire visité. Ainsi, Port-Gentil accueillera Tiss Warren Jazz, tandis qu’Oyem recevra FANG. Dans les arrondissements de Libreville, des figures comme Neftali sont également annoncées, notamment dans le deuxième arrondissement de Sotéga. Une manière, selon les organisateurs, de créer un dialogue entre les générations artistiques et les publics locaux.

Il faut dire que ces provinces ont été choisies car on y retrouve des usines de la Sobraga. Après les provinces, le Guinness Slam Tour reviendra à Libreville pour parcourir les six arrondissements, ainsi que les communes d’Owendo, Akanda et Ntoum. Au terme de ce parcours, qui se tiendra de Juin à Août, une grande finale réunira tous les lauréats des différentes étapes, soit 13 finalistes au total. L’ultime rendez-vous est annoncé pour le 8 août 2026, où le vainqueur remportera la somme de un million de FCFA. Alors à vos textes, slamez !

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