A La UneADMINISTRATIONDerniers articles

Grand Libreville : lancement du recensement des associations, ONG et partis politiques

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h28min
1 744 Moins d’une minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Ministère de l'Intérieure © D.R.
Ecouter l'article

Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation procédera, du 28 septembre au 15 octobre 2026, au recensement des associations (civiles et religieuses), des organisations non gouvernementales (ONG) et des partis politiques munis d’un récépissé définitif au sein du Grand Libreville.

L’annonce a été faite au journal télévisé de Gabon Télévision, le vendredi 25 septembre. Cette initiative vise à constituer la cartographie nationale des organisations associatives, en précisant notamment leur répartition géographique et la localisation exacte de leurs sièges.

Une première phase ciblée sur quatre communes

Cette première étape concerne spécifiquement les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

middle ban bien plus que du sport

Pour régulariser leur situation, les dirigeants des structures concernées doivent accomplir les démarches suivantes, se rendre dans la mairie d’arrondissement ou auprès du chef de quartier dont dépend leur siège social; retirer et remplir le formulaire officiel de recensement et joindre une copie de leur récépissé définitif d’existence légale.

Appel à la coopération et à la responsabilité

À travers cette opération, la tutelle souhaite actualiser la base de données de la société civile et des formations politiques sur l’ensemble du territoire. Le ministre Adrien Nguema Mba a appelé les dirigeants de ces entités à faire preuve de civisme, de responsabilité et de diligence.

La réussite de cette phase pilote conditionnera le déploiement du recensement dans le reste des provinces du Gabon.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h28min
1 744 Moins d’une minute
Photo de Gabon Media Time

Gabon Media Time

Gabon Media Time est un site d'actualité dont le slogan est " A l'heure de l'info". Nous entendons réinventer l'actualité en ligne gabonaise et sous régionale.

Articles similaires

Gabon : hommage et réforme au menu de la 3ᵉ Journée pharmaceutique nationale

27 septembre 2026 à 13h00min

Panthères du Gabon : Chris Obiang en remplacement d’Appidangoye !

27 septembre 2026 à 12h50min

Gabon : le SYNAMAG interpelle Oligui Nguema sur des décisions qu’il juge «entachées d’irrégularités»

27 septembre 2026 à 12h50min

Marché d’Ambowé : plusieurs box commerciaux ravagés par le feu

27 septembre 2026 à 12h44min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page