Grand Libreville : lancement du recensement des associations, ONG et partis politiques

Ecouter l'article

Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation procédera, du 28 septembre au 15 octobre 2026, au recensement des associations (civiles et religieuses), des organisations non gouvernementales (ONG) et des partis politiques munis d’un récépissé définitif au sein du Grand Libreville.

L’annonce a été faite au journal télévisé de Gabon Télévision, le vendredi 25 septembre. Cette initiative vise à constituer la cartographie nationale des organisations associatives, en précisant notamment leur répartition géographique et la localisation exacte de leurs sièges.

Une première phase ciblée sur quatre communes

Cette première étape concerne spécifiquement les communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum.

Pour régulariser leur situation, les dirigeants des structures concernées doivent accomplir les démarches suivantes, se rendre dans la mairie d’arrondissement ou auprès du chef de quartier dont dépend leur siège social; retirer et remplir le formulaire officiel de recensement et joindre une copie de leur récépissé définitif d’existence légale.

Appel à la coopération et à la responsabilité

À travers cette opération, la tutelle souhaite actualiser la base de données de la société civile et des formations politiques sur l’ensemble du territoire. Le ministre Adrien Nguema Mba a appelé les dirigeants de ces entités à faire preuve de civisme, de responsabilité et de diligence.

La réussite de cette phase pilote conditionnera le déploiement du recensement dans le reste des provinces du Gabon.

Heldy OYONO, Journaliste stagiaire