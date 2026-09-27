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Panthères du Gabon : Chris Obiang en remplacement d’Appidangoye !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 27 septembre 2026 à 12h50min
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De gauche à droite, Chris Obiang et Aaron Appidangoye © D.R.
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Blessé lors de la séance d’entraînement du 24 septembre 2026, Aaron Appindangoye a dû déclarer forfait pour le choc contre l’ogre marocain. Victime d’un choc direct, le défenseur international Gabonais a contraint le staff médical de la sélection à une prise en charge immédiate. Les examens complémentaires réalisés dans la foulée, échographie et IRM à l’appui, ont confirmé une lésion post-traumatique au genou gauche

Verdict sans appel, le défenseur est forfait pour cette double confrontation, lui qui espérait sans doute contribuer au sursaut collectif attendu par tout un pays. Autant dire que la trêve internationale de septembre n’aura pas épargné les Panthères du Gabon. Car le contexte ne souffre aucun relâchement. Diminués, les Gabonais se sont inclinés 2-0 à Rabat face à un Maroc solide, samedi dernier.

Chris Obiang déjà dans la cour des grands !

Une défaite qui, sans être une surprise sportive tant l’adversaire est armé, a néanmoins rappelé à quel point l’effectif des Panthères reste fragilisé par les absences successives. Perdre Appindangoye dans ces conditions aurait pu fragiliser davantage une défense déjà mise à rude épreuve. C’est dans ce climat que Sébastien Migné a pensé à Chris Obiang, nouveau joueur du champion en titre Mangasport en championnat national.

middle ban bien plus que du sport

Ce dernier a été appelé en renfort pour venir combler ce vide. Une convocation qui n’a rien d’anodin. Elle traduit la volonté du sélectionneur de puiser dans le réservoir local pour donner à son groupe la densité et les garanties nécessaires à l’approche d’un rendez-vous capital. Rendez-vous, justement, fixé au 29 septembre à Franceville, où les Panthères affronteront le Niger avec l’obligation de redresser la barre. 

Après le revers marocain, la marge d’erreur s’amenuise et chaque renfort compte. L’intégration rapide de Chris Obiang dans le dispositif sera scrutée de près, tout comme la capacité du groupe à transformer l’adversité en électrochoc positif. En attendant, c’est un message de solidarité qui prévaut. La Fédération Gabonaise de Football a tenu à adresser ses vœux de prompt rétablissement à Aaron Appindangoye, dont le retour sur les terrains sera suivi avec attention.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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