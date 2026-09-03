Partis politiques : deux mois de silence, la régularisation vire-t-elle à la mise sous tutelle du pluralisme ?

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Plus de deux mois après la clôture, le 27 juin 2026, du dépôt des dossiers de régularisation des partis politiques, le ministère de l’Intérieur n’a toujours pas rendu publique la liste définitive des formations autorisées à poursuivre légalement leurs activités. Selon Dépêches 241, 69 des 102 partis recensés avaient pourtant déposé leurs dossiers. Une attente administrative qui devient politiquement problématique : lorsqu’une décision de l’État conditionne l’existence légale des acteurs du débat démocratique, le silence n’est plus une simple lenteur bureaucratique. Il devient lui-même un fait politique.

Au départ, l’objectif pouvait difficilement être contesté dans son principe : assainir un paysage politique encombré de formations parfois sans véritable activité, imposer des critères objectifs d’existence et rationaliser l’organisation partisane. Dépêches 241 rappelle ainsi que le ministère de l’Intérieur annonçait, le 3 juillet, qu’un « examen rigoureux » des 69 dossiers déposés était en cours et qu’une « notification individuelle » devait suivre. Deux mois plus tard, cette rigueur annoncée n’a toujours pas produit, publiquement du moins, une photographie claire du nouveau paysage politique gabonais.

69 dossiers : qu’est-ce qui prend autant de temps ?

C’est précisément ici que la réforme change de nature. Car l’État ne vérifie pas de simples dossiers commerciaux : il décide quelles organisations pourront continuer à concourir à l’expression démocratique. Une telle compétence impose une obligation de célérité, de transparence et d’impartialité autrement plus forte. Plus l’administration tarde à trancher, plus elle laisse prospérer l’idée que le temps administratif pourrait être utilisé comme un instrument de contrôle politique.

Dépêches 241 formule brutalement la question : « Comment expliquer que 69 dossiers demeurent, deux mois durant, dans les limbes administratives » ? L’interrogation est légitime. Quels dossiers sont complets ? Lesquels présentent des irrégularités ? Quelles pièces complémentaires ont été réclamées ? Quels critères précis sont appliqués ? Existe-t-il un calendrier de décision ? Sur ces questions essentielles, le silence laisse le terrain libre à toutes les suspicions.

Ce silence est d’autant plus difficile à comprendre que la réforme était présentée comme une entreprise de clarification. Or on ne clarifie pas le paysage politique en maintenant ses acteurs dans l’incertitude juridique. Si certains partis ne satisfont pas aux exigences légales, l’administration doit le dire, le motiver et permettre l’exercice des voies de recours prévues par le droit. Si d’autres les remplissent, pourquoi différer leur reconnaissance définitive ? L’État ne peut réclamer aux formations politiques de respecter scrupuleusement les délais tout en s’affranchissant, politiquement sinon juridiquement, d’une exigence comparable de célérité.

Assainir les partis ou sélectionner les oppositions ?

Dépêches 241 va plus loin et soupçonne derrière cette attente une possible volonté de « caporaliser l’État en installant le doute là où devrait régner la clarté ». L’accusation est grave et, en l’état des éléments disponibles, ne saurait être présentée comme un fait établi. Mais c’est précisément au ministère de l’Intérieur qu’il appartient de rendre cette accusation sans objet : en publiant les résultats, les critères appliqués et les motivations des décisions prises.

Car le soupçon politique prospère toujours sur l’opacité administrative. Une réforme des partis peut parfaitement être légitime lorsqu’elle impose des règles identiques à tous. Elle devient problématique dès lors que l’administration chargée de l’appliquer donne l’impression de disposer, directement ou indirectement, du pouvoir de choisir les acteurs qui pourront participer demain au jeu démocratique. La question n’est donc pas seulement de savoir combien de partis survivront à la réforme, mais selon quelles règles, sous quel contrôle et avec quelles garanties contre l’arbitraire.

C’est dans ce contexte que Dépêches 241 rappelle les avertissements formulés par Ali Akbar Onanga. Celui-ci redoutait, dès l’annonce de la réforme, la construction d’un « paysage politique docile dépourvu de toute opposition véritable ». Deux mois de silence ne suffisent évidemment pas à démontrer que cette prédiction se réalise. Ils suffisent en revanche à rendre indispensable une réponse publique.

Le ministère de l’Intérieur doit désormais rendre des comptes

Le problème dépasse d’ailleurs la personne d’Adrien Nguéma Mba. Il concerne la crédibilité institutionnelle de toute la réforme. Pourquoi demander aux partis de démontrer leur conformité si l’administration ne démontre pas, elle aussi, la transparence de son propre processus de décision ? La régularisation ne peut être crédible que si chaque formation peut connaître les critères qui lui sont appliqués, comprendre une éventuelle décision défavorable et la contester devant l’autorité compétente.

Dépêches 241 interpelle directement le ministre sur ce « mutisme » et estime que « la transparence aurait dû être la signature d’une réforme présentée comme fondatrice ». C’est probablement là que se situe le cœur du problème. La Ve République affirme vouloir rompre avec certaines pratiques du passé. Une réforme aussi sensible offre justement l’occasion de démontrer que l’administration n’est plus un espace où les décisions concernant les libertés politiques se fabriquent derrière des portes closes.

Le pluralisme ne peut rester suspendu à un dossier administratif

Réguler les partis politiques n’est pas antidémocratique. Exiger un siège, des adhérents identifiables, une organisation minimale ou le respect d’obligations légales peut même contribuer à rendre la démocratie plus sérieuse. Mais rationaliser le pluralisme ne signifie pas administrer les opinions, encore moins laisser planer indéfiniment l’incertitude sur l’existence juridique de ceux qui contestent le pouvoir.

Le gouvernement a donc intérêt à sortir rapidement de cette zone grise. Publier la situation des 69 dossiers, expliquer les éventuels rejets, préciser les délais et garantir les recours ne constituerait pas une faveur faite aux partis. Ce serait simplement satisfaire une exigence élémentaire de transparence démocratique. Car plus l’attente se prolonge, plus une question embarrassante s’imposera : s’agit-il encore de vérifier la conformité administrative des partis politiques, ou le pouvoir administratif est-il progressivement devenu le gardien de l’entrée dans l’espace politique ? Dans une démocratie, l’État peut fixer les règles du jeu. Il ne devrait jamais donner l’impression qu’il choisit ceux qui ont le droit d’y jouer.