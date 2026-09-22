Eglise évangélique du Gabon : Adrien Nguema Mba sonne la fin de la chienlit

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La crise qui secoue l’Église évangélique du Gabon (EEG) prend une nouvelle tournure. Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, chargé des Cultes, Adrien Nguema Mba, a adressé une mise en demeure au révérend pasteur Jean Daniel Allogo Essimengane, après avoir constaté, selon son communiqué du 21 septembre 2026, la poursuite d’activités malgré une mesure conservatoire. La crise reste ouverte. Le dossier demeure sensible.

Par décision n°00134/MISD du 14 août 2026, le ministre avait suspendu, à titre conservatoire, le directoire contesté issu du dernier Synode national. La mesure interdisait également aux membres du bureau suspendu d’organiser toute activité au nom et pour le compte de l’Église. Le ministère affirme que le révérend Essimengane, membre du bureau concerné, a néanmoins entrepris des activités, malgré la notification formelle de la décision. Adrien Nguema Mba rappelle ainsi le caractère exécutoire de cette mesure administrative.

Restaurer un cadre institutionnel apaisé

Dans son communiqué, le ministre demande au révérend Essimengane et aux autres membres du directoire suspendu de se conformer immédiatement à la décision. À défaut, il indique se réserver la possibilité de recourir à tous les moyens d’exécution prévus par les textes en vigueur. Cette mise en demeure intervient après la démarche engagée, le 9 septembre, par des membres d’une Initiative interne de médiation et de facilitation, qui avaient proposé un cadre de pacification pour tenter de sortir l’Église de l’impasse.

Le ministère entend désormais inscrire la gestion de la crise dans les orientations arrêtées par le Conseil des ministres du 18 septembre. Adrien Nguema Mba réitère son appel aux personnes désignées au sein du comité des sages afin qu’elles contribuent à maintenir un climat apaisé et à favoriser un retour rapide au fonctionnement normal de l’EEG. Le communiqué ne détaille pas les prochaines étapes de la médiation, mais confirme la volonté de l’administration de faire respecter la mesure conservatoire tant qu’elle demeure en vigueur.