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Cour des comptes : Moussavou Ibouanga attendu dès le 7 octobre sur le dossier des 1 700 milliards

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 septembre 2026 à 16h45min
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Une vue de la Cour des Comptes du Gabon © D.R.
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C’est un Conseil supérieur de la magistrature (CSM) particulièrement explosif qui a eu lieu en délocalisé ce 16 septembre 2026 à Port-Gentil dans la province de l’Ogooué-Maritime. Présidée par Brice Clotaire Oligui Nguema, cette session extraordinaire a marqué par l’ampleur des changements intervenus. Parmi les plus scrutés, il y a sans doute celui de la Cour des comptes où Pamphile Moussavou Ibouanga a été nommé Premier président, en remplacement de Alex Euv Moutsiangou, relégué au rang de simple conseiller au Secrétariat permanent du CSM. 

Il faut dire que ce changement inattendu intervient alors que le Premier président sortant a récemment révélé une note de 1 700 milliards de Fcfa de débets et amendes non recouvrés au profit de l’Etat. Le rapport mis à la disposition du public compile des arrêts de condamnation définitive qui touchent plusieurs anciennes et actuelles hautes personnalités de l’Etat. Ce changement à la tête de la Cour des comptes pose désormais une question fondamentale : Pamphile Moussavou Ibouanga poursuivra-t-il cette guerre lancée contre les débiteurs de l’Etat ?

Le 7 c’est le 7 

La question est d’autant plus fondamentale que son désormais prédécesseur a donné un ultimatum au 609 débiteurs de s’acquitter de leur dette au plus tard le 7 octobre 2026. La Cour des comptes qui, sous Alex Euv Moutsiangou tentait d’affirmer son rôle de gendarme de la gestion des comptes de l’Etat, devra désormais démontrer sa capacité à aller jusqu’au bout des affaires pendantes. 

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Bien que Pamphile Moussavou Ibouanga n’agira pas en terrain inconnu, ce pur produit de l’institution devra toutefois faire ses preuves dans ce dossier particulièrement sensible et pour lequel les gabonais attendent des réponses à la hauteur des défis structurels auxquels le pays fait face. Quoi qu’il en soit, la date du 7 octobre apparaît comme un test décisif qui démontrera la capacité ou non de la nouvelle équipe dirigeante de la Cour des comptes à marquer la rupture avec la pesanteur qui a longtemps émaillée l’institution.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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