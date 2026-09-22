Fonction Publique : 1 473 radiations prononcées, Laurence Ndong apporte des précisions 

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Le chiffre de 1 473 radiations prononcées dans la Fonction publique a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Dans une démarche qui se voulait pédagogique, la ministre de la Fonction publique, Laurence Ndong a tenu ce 22 septembre 2026 une conférence de presse pour le apporter des éclaircissements sur les conclusions des travaux de la Commission d’examen des dossiers litigieux issus du recensement de la Task force. Les conclusions de cette commission ont été adoptées en Conseil des ministres le 18 septembre dernier. Selon la ministre, cette opération s’inscrit dans une démarche globale visant à assainir les effectifs de l’administration et à fiabiliser le fichier solde de l’État. Il s’agissait notamment de vérifier la présence effective des agents à leur poste, de rationaliser la gestion des ressources humaines et, à terme, de parvenir à une meilleure maîtrise de la masse salariale.

Pour mener cette mission, les autorités ont mis en place une procédure en plusieurs étapes. La Commission exceptionnelle des litiges a instruit les dossiers du 8 juin au 24 juillet 2026, conformément à l’arrêté n°409/MFPRC/2026 du 26 mars 2026 portant création de cette structure. Co-présidée par des responsables administratifs du ministère de la Fonction publique et des membres de la Task force, elle a procédé à la confrontation des données, à l’audition des directions centrales des ressources humaines ainsi qu’à des entretiens individuels avec les agents concernés. Chaque situation a ensuite fait l’objet d’un examen et d’un arbitrage collégial. Cette méthodologie devait permettre, selon Laurence Ndong, de distinguer les situations irrégulières des dossiers pouvant être régularisés ou réhabilités.

Un traitement différencié des dossiers litigieux

Au total, 1 765 situations ont été examinées dans 37 ministères. Parmi elles, 1 162 concernaient des agents relevant de la solde permanente, tandis que 603 relevaient de la main-d’œuvre non permanente. À l’issue de l’examen, trois orientations ont été retenues. Les radiations, les réhabilitations assorties de sanctions et les réhabilitations sans sanctions. Les 1 473 radiations correspondent ainsi à différentes situations identifiées par la commission. Laurence Ndong a notamment évoqué des abandons de postes, avec ou sans droit à pension, des situations de présalaire, des cas concernant d’anciens membres de cabinets ainsi que des décès. La ministre a donc insisté sur la nécessité de replacer le chiffre global dans le contexte des différentes catégories de dossiers traités par la commission.

La question de l’utilisation des postes budgétaires libérés a aussi constitué un point fort des échanges avec la presse. Selon Laurence Ndong, les agents publics dont les situations administratives sont en attente de régularisation seront prioritaires en cas de recrutement. Au terme de leurs travaux, les commissions ont également formulé plusieurs recommandations destinées à prévenir la répétition de certaines irrégularités dans la gestion administrative et salariale. Soulignons que entre octobre 2024 et juin 2026, cette opération a permis à l’Etat d’économiser pas moins de 11 milliards de Fcfa. La conférence de presse de ce 22 septembre aura donc permis de préciser la portée des 1 473 radiations, présentées comme l’une des conclusions d’une opération plus large portant sur 1 765 dossiers litigieux.