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Église évangélique du Gabon : mise en place d’un comité pour sortir de la crise

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 17 septembre 2026 à 14h06min
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Paroisse Baraka Mission de l'Église évangélique du Gabon © D.R.
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L’Église évangélique du Gabon (EEG) tente de tourner la page de plusieurs mois de crise institutionnelle, née des tensions autour du renouvellement de ses instances dirigeantes. Face à une situation susceptible, selon le ministère de l’Intérieur, de provoquer des troubles à l’ordre public, les autorités avaient appelé les différentes parties à privilégier la médiation et à rechercher une issue consensuelle. Cette démarche semble désormais prendre forme avec la constitution d’un comité chargé de contribuer à la pacification de l’Église et de préparer les conditions de nouvelles élections. Dans un communiqué publié ce 15 septembre 2026, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a salué cette initiative et en a pris acte.

Cette évolution fait suite à l’orientation donnée par le ministre chargé des Cultes dans un communiqué daté du 14 août 2026. Celui-ci avait invité les notables de l’EEG à mettre en place un cadre de pacification, sous la forme d’un comité des sages, avec pour mission de désigner un bureau provisoire chargé d’assurer les affaires courantes et de préparer un nouveau processus électoral dans un climat apaisé. Le 9 septembre, l’Initiative interne de médiation et de facilitation de l’EEG a officiellement informé le ministre de la constitution de ce comité, composé d’anciens responsables de l’Église, de laïcs et de cadres représentant les quatre régions synodales.

Des anciens dirigeants et des facilitateurs mobilisés

Le comité des anciens réunit quatre anciens présidents de l’Eglise évangélique du Gabon à savoir les révérends Clément Obame Mezui, président de 2006 à 2010, Assoumou Edzang Ondo, de 2010 à 2014, Jean Jacques Ndong Ekouaghe, de 2014 à 2018, et Augustin Bouengoune, de 2018 à 2022. Ils seront assistés par un Collège des Laïcs Émérites composé d’Engonga Bikoro, Fidèle Wora, Jean Placide Owono Mbouengou et Louise Angue Edou. Cette composition entend assurer une représentation des différentes composantes et régions de l’Église dans la recherche d’une sortie de crise.

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Pour accompagner ses travaux, le comité bénéficiera également de plusieurs facilitateurs. Monseigneur Jean Patrick Iba-Ba, archevêque métropolitain de Libreville, apportera une médiation morale externe, tandis que le révérend pasteur Gaspard Obiang, président du CNEPER, interviendra dans le volet de médiation spirituelle. Le révérend Basile Nguema Allogo, ancien secrétaire général de l’EEG, apportera pour sa part son expertise technique et administrative. Le ministre chargé des Cultes exhorte l’ensemble des membres désignés à œuvrer au rétablissement d’un climat apaisé et à mettre en place, dans un délai raisonnable, un bureau provisoire. Celui-ci devra assurer la continuité des affaires de l’Église et préparer l’organisation de nouvelles élections.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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