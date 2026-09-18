Genève : Rita Barreau remet ses lettres de créance au président de la Confédération Suisse 

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L’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon, Rita Barreau Kambangoye, a officiellement présenté ses lettres de créance au président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, lors d’une audience solennelle tenue mardi 8 septembre 2026 au Palais fédéral de Berne. Par cet acte diplomatique, elle a été accréditée auprès de la Confédération suisse au nom du président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour cette cérémonie, la diplomate était accompagnée de William Rodrigue Nyama, ambassadeur et représentant permanent adjoint, ainsi que de Luther Theddy Ngari Moutsoko, premier conseiller. Cette accréditation intervient dans un contexte de réorganisation de la représentation diplomatique gabonaise en Suisse, désormais directement rattachée à la Mission permanente du Gabon à Genève.

À l’issue de la cérémonie, Rita Barreau Kambambangoye s’est entretenue avec Guy Parmelin sur les perspectives de coopération entre Libreville et Berne. Le président de la Confédération suisse s’est félicité de l’aboutissement du processus d’accréditation et a réaffirmé la disponibilité de la Suisse à accompagner le Gabon dans sa stratégie de diversification et de transformation de l’économie. Il a également souligné l’intérêt des entreprises suisses pour les opportunités offertes par le marché gabonais. De son côté, la nouvelle ambassadrice a présenté les réformes engagées au Gabon pour améliorer l’environnement juridique et institutionnel, renforcer la sécurité des investissements et favoriser le dynamisme économique.

Une nouvelle architecture diplomatique

Cette évolution marque une nouvelle étape dans les relations entre le Gabon et la Suisse. Historiquement suivie depuis l’ambassade du Gabon à Paris, la relation bilatérale avec Berne relève désormais directement de la Mission permanente gabonaise à Genève. La représentation du Gabon en Suisse assume ainsi une double mission : développer la coopération bilatérale avec la Confédération suisse et conduire les activités diplomatiques multilatérales auprès des organisations internationales établies à Genève. Dans le cadre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, cette présence renforcée doit notamment favoriser les partenariats économiques et financiers, les collaborations sectorielles et techniques, ainsi que la formation et le transfert de compétences.

Cette nouvelle orientation prévoit également de poursuivre les efforts en faveur de l’adoption d’un cadre juridique bilatéral et de l’accompagnement de la diaspora gabonaise en Suisse. Pour Rita Barreau Kambangoye, cette double accréditation constitue un instrument destiné à rapprocher davantage la diplomatie gabonaise des centres de décision et des partenaires économiques internationaux. Diplômée de l’École nationale d’administration et titulaire de masters en droit et en études africaines, la diplomate dispose d’une expérience dans les domaines bilatéral et multilatéral. Elle a notamment exercé comme déléguée permanente adjointe du Gabon auprès de l’UNESCO à Paris, experte à la Mission permanente du Gabon auprès des Nations unies à New York, puis conseillère juridique et diplomatique au sein des ministères des Affaires étrangères et de la Défense nationale. À Genève, elle entend désormais mettre cette expérience au service du renforcement des relations gabono-suisses et des intérêts socio-économiques du Gabon.