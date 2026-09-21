Gabon-UE : le gouvernement ouvre la voie aux négociations pour un nouvel accord de pêche 

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Après plusieurs mois d’incertitude, l’Union européenne dispose désormais d’une première visibilité sur l’avenir de sa coopération avec le Gabon dans le secteur de la pêche. Réuni en Conseil des ministres délocalisé le 18 septembre 2026, le gouvernement a donné son feu vert au ministre de la Pêche, Aimé Martial Massamba, pour engager des négociations avec l’Union européenne. Celles-ci devront porter sur la conclusion d’un « nouvel accord de partenariat de pêche durable et de son protocole additionnel ». Cette décision marque une nouvelle étape, après plus d’une année d’incertitude sur la poursuite de leur coopération halieutique.

La séquence intervient plus d’un an après la décision prise par les autorités gabonaises, en juin 2025, de ne pas reconduire l’accord de pêche conclu avec l’Union européenne. Une décision qui avait alors suscité la surprise du partenaire européen et ouvert une période d’attente. Le dialogue n’a toutefois pas été totalement rompu. En juin 2026, Hermann Immongault, vice-président du gouvernement, et Cécile Abadie, cheffe de la délégation de l’Union européenne au Gabon, se sont retrouvés dans le cadre du Dialogue annuel entre les parties. À cette occasion, la diplomate européenne avait exprimé la disponibilité de Bruxelles à revenir à la table des négociations pour élaborer un accord tenant compte des priorités gabonaises.

Des intérêts à concilier

Le feu vert gouvernemental intervient ainsi deux mois et demi après l’échéance de l’accord signé le 29 juin 2021 pour une durée de cinq ans. Aucun calendrier précis n’a encore été annoncé pour le lancement des discussions. La décision du 18 septembre constitue néanmoins un signal d’apaisement, après les tensions apparues depuis l’annonce de juin 2025. Elle ouvre surtout la voie à une nouvelle phase de dialogue, dont les modalités devront être définies par les deux parties.

Derrière ces futures négociations se dessinent des priorités différentes. Côté européen, l’enjeu porte notamment sur la sécurisation de l’accès aux ressources thonières destinées au marché communautaire. Pour le Gabon, les attentes concernent davantage les retombées économiques et sociales de l’exploitation de la ressource, avec un accent particulier sur la création d’emplois et la transformation locale d’une partie des captures. Les prochains mois seront donc déterminants pour préciser les engagements de chaque partie et tenter de construire un nouveau cadre de coopération durable et mutuellement acceptable.