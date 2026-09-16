Santé mentale : le gouvernement renforce son dispositif face à l’urgence

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Le gouvernement entend accélérer son action en faveur de la santé mentale, désormais identifiée comme un secteur prioritaire du Plan national de croissance et de développement (PNCD). Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, lundi 14 septembre 2026, une séance de travail consacrée à la situation de la santé mentale au Gabon. Réunissant les départements ministériels concernés, cette rencontre a permis d’examiner les risques liés aux troubles mentaux, les mécanismes de prévention et les réponses à apporter face à une problématique devenue particulièrement visible dans le Grand Libreville.

La situation des personnes vivant avec des troubles mentaux et se retrouvant en situation d’errance dans la capitale était au cœur des échanges . Le gouvernement souhaite renforcer leur prise en charge, notamment à l’hôpital psychiatrique de Melen, établissement de référence dont les capacités d’accueil sont aujourd’hui fortement sollicitées. Pour Elza Ayo, l’urgence consiste également à favoriser la réinsertion des patients, estimant que l’objectif d’une prise en charge psychiatrique doit être le retour auprès de la famille et, lorsque cela est possible, la réintégration sociale et professionnelle.

Un plan d’urgence pour renforcer la prise en charge

Face à cette situation, l’Exécutif envisage la mise en place d’un plan d’urgence consacré à la santé mentale. Celui-ci devrait notamment prévoir l’amélioration du dispositif de prise en charge, l’augmentation des capacités d’accueil de l’hôpital de Melen ainsi que le renforcement des ressources humaines, financières et logistiques. Le gouvernement entend aussi consolider les mécanismes de prévention et améliorer l’accès aux soins spécialisés, tout en luttant contre la stigmatisation qui touche encore les personnes souffrant de troubles mentaux. La mobilisation de la société civile, des associations et des experts du secteur est également envisagée.

Hermann Immongault a par ailleurs demandé à la ministre de la Santé de soumettre au gouvernement une proposition de plan d’urgence intégrant une stratégie et des moyens adaptés. Cette décision intervient dans un contexte marqué, selon les autorités, par une multiplication de situations préoccupantes impliquant des personnes vulnérables dans le Grand Libreville. À travers cette démarche, le gouvernement veut inscrire durablement la santé mentale parmi les priorités de l’action publique. L’objectif affiché est de renforcer la prévention, l’accès aux soins et la réinsertion familiale, sociale et professionnelle, conformément aux orientations du PNCD.