A La UneDerniers articlesPOLITIQUE

Santé mentale : le gouvernement renforce son dispositif face à l’urgence

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 10h42min
1 811 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue de la séance de travail présidé par le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault © D.R.
Ecouter l'article

Le gouvernement entend accélérer son action en faveur de la santé mentale, désormais identifiée comme un secteur prioritaire du Plan national de croissance et de développement (PNCD). Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, lundi 14 septembre 2026, une séance de travail consacrée à la situation de la santé mentale au Gabon. Réunissant les départements ministériels concernés, cette rencontre a permis d’examiner les risques liés aux troubles mentaux, les mécanismes de prévention et les réponses à apporter face à une problématique devenue particulièrement visible dans le Grand Libreville.

La situation des personnes vivant avec des troubles mentaux et se retrouvant en situation d’errance dans la capitale était au cœur des échanges . Le gouvernement souhaite renforcer leur prise en charge, notamment à l’hôpital psychiatrique de Melen, établissement de référence dont les capacités d’accueil sont aujourd’hui fortement sollicitées. Pour Elza Ayo, l’urgence consiste également à favoriser la réinsertion des patients, estimant que l’objectif d’une prise en charge psychiatrique doit être le retour auprès de la famille et, lorsque cela est possible, la réintégration sociale et professionnelle.

Un plan d’urgence pour renforcer la prise en charge

Face à cette situation, l’Exécutif envisage la mise en place d’un plan d’urgence consacré à la santé mentale. Celui-ci devrait notamment prévoir l’amélioration du dispositif de prise en charge, l’augmentation des capacités d’accueil de l’hôpital de Melen ainsi que le renforcement des ressources humaines, financières et logistiques. Le gouvernement entend aussi consolider les mécanismes de prévention et améliorer l’accès aux soins spécialisés, tout en luttant contre la stigmatisation qui touche encore les personnes souffrant de troubles mentaux. La mobilisation de la société civile, des associations et des experts du secteur est également envisagée.

middle ban bien plus que du sport

Hermann Immongault a par ailleurs demandé à la ministre de la Santé de soumettre au gouvernement une proposition de plan d’urgence intégrant une stratégie et des moyens adaptés. Cette décision intervient dans un contexte marqué, selon les autorités, par une multiplication de situations préoccupantes impliquant des personnes vulnérables dans le Grand Libreville. À travers cette démarche, le gouvernement veut inscrire durablement la santé mentale parmi les priorités de l’action publique. L’objectif affiché est de renforcer la prévention, l’accès aux soins et la réinsertion familiale, sociale et professionnelle, conformément aux orientations du PNCD.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 10h42min
1 811 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

Port-Gentil : Oligui Nguema passe au crible les grands chantiers de la capitale économique

16 septembre 2026 à 11h16min

Eramet Comilog : quand la RSE devient un véritable levier de développement territorial au Gabon

16 septembre 2026 à 10h51min

Franceville : un policier écroué après la mort d’un agent de la Garde républicaine

16 septembre 2026 à 9h30min

AF. Djounga : «On ne peut pas demander aux Gabonais d’entreprendre avec une main et leur attacher l’autre» 

16 septembre 2026 à 8h55min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page