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Laboratoire P4 du CIRMF : le Gouvernement fait le point sur une infrastructure stratégique

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 16 septembre 2026 à 19h44min
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Le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a présidé, lundi 14 septembre 2026, une séance de travail consacrée à la situation du laboratoire P4 du Centre international de recherches médicales de Franceville (CIRMF). Réunissant les ministres en charge de la Santé, des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur, ainsi que le directeur général du CIRMF et le recteur de l’Université des sciences de la santé, cette rencontre visait à établir un état des lieux de cette infrastructure stratégique. Les échanges ont porté sur sa place dans le dispositif national de sécurité sanitaire, mais également sur les enjeux liés à la recherche scientifique, à la biosécurité et aux partenariats stratégiques.

Le ministre de la Santé publique a rappelé la double vocation du laboratoire P4 : sanitaire et scientifique. L’infrastructure contribue notamment à la détection et à la surveillance épidémiologique des virus et des agents pathogènes à haut risque, tout en soutenant les activités de recherche. Construite dans les années 1990, elle nécessite aujourd’hui, selon le Gouvernement, une modernisation afin de tenir compte de l’évolution des technologies et des exigences de sécurité. Le renforcement envisagé doit également permettre d’améliorer les capacités de diagnostic biologique, d’appuyer le Laboratoire national de santé publique et de soutenir la cellule de veille épidémiologique.

Modernisation, souveraineté sanitaire et garanties

La situation actuelle du laboratoire constitue toutefois un sujet de préoccupation. Hermann Immongault a évoqué une dégradation structurelle susceptible de fragiliser les conditions de sécurité nécessaires à la poursuite des activités. Dans ce contexte, le Gouvernement examine une proposition de partenariat stratégique comprenant notamment la modernisation du dispositif existant, une analyse approfondie du laboratoire actuel, la création d’un centre de formation et la construction d’un nouveau laboratoire P4. Le projet prévoit également des garanties destinées au personnel. Les autorités souhaitent néanmoins examiner ces perspectives en tenant compte des dimensions diplomatiques, scientifiques, industrielles et sanitaires du dossier.

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Plusieurs questions devront ainsi guider la prochaine étape. Les besoins techniques et scientifiques à satisfaire, l’encadrement du futur partenariat, la préservation des coopérations existantes, notamment avec la France, ainsi que les garanties en matière de gouvernance, de sécurité, de financement et de durabilité. À l’issue de la séance, des recommandations seront soumises au Conseil interministériel avant leur examen en Conseil des ministres. Cette démarche doit permettre au Gouvernement de disposer d’une vision globale de la situation et de définir les orientations nécessaires à la préservation et au renforcement des capacités stratégiques du CIRMF.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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