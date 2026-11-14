Gabon : un pasteur retrouvé pendu dans une cellule à Tchibanga 

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La commune de Tchibanga dans la province de la Nyanga, est sous le choc après la disparition tragique d’une figure religieuse locale. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union ce samedi 14 novembre 2026, Michel Momba Makaya, un pasteur originaire du Congo-Brazzaville âgé de 41 ans, a été découvert mort le jeudi 12 novembre à 8 heures du matin dans les locaux du commissariat de police de la ville. Les premiers éléments relevés sur place orientent les autorités vers la piste d’une pendaison.

Guide spirituel de l’église « Mission Prophétique », le défunt se trouvait en garde à vue depuis la veille, mercredi 11 novembre. Comme le précise L’Union, son interpellation s’inscrivait dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite de l’incendie de son propre domicile. Le sinistre s’était déclaré dans la matinée du mercredi, entre 8 h 30 et 9 heures, au quartier Mavoundi, situé dans le 2e arrondissement de Tchibanga.

Si les flammes ont ravagé l’habitation dont l’origine du feu reste encore indéterminée, le lieu de culte attenant a toutefois été épargné. D’après les premières constatations médico-légales relayées par le journal, le décès de l’homme d’Église serait survenu environ six heures avant la découverte de son corps.

Incompréhension des fidèles et zone d’ombre conjugale

Cette disparition brutale plonge la communauté des fidèles dans une profonde consternation. Ceux qui fréquentaient son église peinent à concevoir qu’un homme qui prêchait régulièrement le caractère sacré de la vie humaine ait pu commettre l’irréparable. Au-delà de la stupeur, de nombreuses interrogations émergent quant au déroulement exact de la nuit au sein de la cellule de garde à vue.

Toutefois, des témoignages recueillis auprès de l’entourage du pasteur et cités par L’Union apportent un éclairage sur son état psychologique récent. Il se murmure en effet que le ministre du culte traversait une période de vives tensions avec sa compagne et que ces difficultés conjugales l’avaient particulièrement fragilisé ces derniers temps.

Une enquête ouverte pour faire toute la lumière

Face à ce double drame, les autorités compétentes ont diligenté une investigation approfondie. Celle-ci poursuit un double objectif : déterminer les causes réelles de l’incendie survenu au quartier Mavoundi et élucider les circonstances précises de la mort du quadragénaire. Comme le souligne L’Union, les enquêteurs devront également établir les éventuelles responsabilités et comprendre comment le gardé à vue a pu passer à l’acte alors qu’il se trouvait sous la surveillance des forces de l’ordre.