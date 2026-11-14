Derniers articlesFAITS DIVERS

Gabon : un pasteur retrouvé pendu dans une cellule à Tchibanga 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 novembre 2026 à 9h37min
1 832 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préféréesMédia certifié par Média Métri
Michel Momba Makaya de son vivant © L'Union
Ecouter l'article

La commune de Tchibanga dans la province de la Nyanga, est sous le choc après la disparition tragique d’une figure religieuse locale. Selon les informations rapportées par le quotidien L’Union ce samedi 14 novembre 2026, Michel Momba Makaya, un pasteur originaire du Congo-Brazzaville âgé de 41 ans, a été découvert mort le jeudi 12 novembre à 8 heures du matin dans les locaux du commissariat de police de la ville. Les premiers éléments relevés sur place orientent les autorités vers la piste d’une pendaison.

BGFIBank

Guide spirituel de l’église « Mission Prophétique », le défunt se trouvait en garde à vue depuis la veille, mercredi 11 novembre. Comme le précise L’Union, son interpellation s’inscrivait dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite de l’incendie de son propre domicile. Le sinistre s’était déclaré dans la matinée du mercredi, entre 8 h 30 et 9 heures, au quartier Mavoundi, situé dans le 2e arrondissement de Tchibanga. 

UCET

Si les flammes ont ravagé l’habitation dont l’origine du feu reste encore indéterminée, le lieu de culte attenant a toutefois été épargné. D’après les premières constatations médico-légales relayées par le journal, le décès de l’homme d’Église serait survenu environ six heures avant la découverte de son corps.

Incompréhension des fidèles et zone d’ombre conjugale

Cette disparition brutale plonge la communauté des fidèles dans une profonde consternation. Ceux qui fréquentaient son église peinent à concevoir qu’un homme qui prêchait régulièrement le caractère sacré de la vie humaine ait pu commettre l’irréparable. Au-delà de la stupeur, de nombreuses interrogations émergent quant au déroulement exact de la nuit au sein de la cellule de garde à vue.

Toutefois, des témoignages recueillis auprès de l’entourage du pasteur et cités par L’Union apportent un éclairage sur son état psychologique récent. Il se murmure en effet que le ministre du culte traversait une période de vives tensions avec sa compagne et que ces difficultés conjugales l’avaient particulièrement fragilisé ces derniers temps.

Une enquête ouverte pour faire toute la lumière

Face à ce double drame, les autorités compétentes ont diligenté une investigation approfondie. Celle-ci poursuit un double objectif : déterminer les causes réelles de l’incendie survenu au quartier Mavoundi et élucider les circonstances précises de la mort du quadragénaire. Comme le souligne L’Union, les enquêteurs devront également établir les éventuelles responsabilités et comprendre comment le gardé à vue a pu passer à l’acte alors qu’il se trouvait sous la surveillance des forces de l’ordre.

Flory Events
Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 14 novembre 2026 à 9h37min
1 832 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : Wenceslas Yaba pointe l’exode rural et le déclin agricole dans la dégradation de l’alimentation

14 novembre 2026 à 10h30min

Afrique : l’OMS alerte sur les défaillances du recensement des décès

14 novembre 2026 à 10h23min

Gabon : 9 % des femmes empêchées de poursuivre leurs études par leur conjoint

14 novembre 2026 à 9h49min

Élim/CAN 2027 : Les crocodiles dévorés (2-0) par les Panthères affûtées !

13 novembre 2026 à 19h38min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page