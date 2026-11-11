Projet de budget 2027 : 37,80 milliards de FCFA pour le personnel de l’Enseignement supérieur

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Le projet de loi de finances (PLF) 2027 prévoit une enveloppe de 37,80 milliards de FCFA pour les dépenses de personnel de la mission Enseignement supérieur et recherche scientifique, contre 37,08 milliards dans la loi de finances rectificative 2026. Cette progression de 723,29 millions de FCFA, soit 1,95 %, masque toutefois d’importantes disparités entre les programmes. Alors que les crédits de personnel directement consacrés à l’enseignement supérieur augmenteraient de 3,49 milliards, ceux de la Vie de l’étudiant diminueraient de 2,95 milliards. Une redistribution qui intervient dans un contexte de besoins persistants en encadrement pédagogique, en recherche et en accompagnement social des étudiants gabonais.

Le financement de l’enseignement supérieur constitue un enjeu majeur pour le développement du capital humain au Gabon. Entre les besoins en enseignants, les conditions d’études, les infrastructures universitaires et les moyens consacrés à la recherche, les arbitrages budgétaires déterminent largement la capacité des établissements à remplir leurs missions. Pour 2027, le gouvernement propose de porter le budget global de la mission Enseignement supérieur et recherche scientifique de 173,76 à 182,53 milliards de FCFA, soit une augmentation de 8,77 milliards. Pourtant, les dépenses de personnel ne progresseraient que de 1,95 %. L’analyse des différents programmes révèle surtout une répartition contrastée des crédits, dont les conséquences sur les ressources humaines méritent d’être examinées.

L’enseignement supérieur gagne 3,49 milliards de crédits de personnel

Le programme Enseignement supérieur bénéficierait de la plus forte augmentation de masse salariale de la mission. Ses dépenses de personnel passeraient de 20,50 milliards de FCFA en 2026 à 23,99 milliards en 2027, soit une progression de 3,49 milliards, correspondant à 17 %. Cette enveloppe représenterait désormais 63,5 % de l’ensemble des dépenses de personnel de la mission. Le budget global du programme augmenterait parallèlement de 4,52 milliards pour atteindre 38,89 milliards de FCFA.

Cette progression pourrait contribuer à renforcer les moyens humains mobilisés dans l’enseignement supérieur. Toutefois, les tableaux budgétaires ne permettent pas de déterminer si elle correspond à des recrutements d’enseignants, à des régularisations de situations administratives, à des avancements ou à une modification du rattachement budgétaire de certains personnels. L’absence de ventilation entre traitements, primes et autres charges empêche également d’apprécier la portée concrète de cette augmentation pour les universités et grandes écoles publiques.

Près de 3 milliards de FCFA retirés au personnel de la Vie de l’étudiant

À l’inverse, le programme Vie de l’étudiant enregistrerait une réduction particulièrement importante de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 5,50 milliards de FCFA en 2026 à 2,55 milliards en 2027, soit une diminution de 2,95 milliards, correspondant à 53,6 %. Cette contraction interviendrait alors même que le budget global du programme progresserait de 1,40 milliard pour atteindre 125,34 milliards de FCFA.

Cette évolution s’expliquerait notamment par une augmentation de 2,74 milliards des dépenses de transfert, portées à 116,15 milliards de FCFA, ainsi que par une progression de 1,56 milliard des investissements. Les transferts représenteraient ainsi plus de 92 % du budget du programme. Il convient néanmoins de ne pas assimiler automatiquement cette enveloppe aux seules bourses d’études, faute de ventilation détaillée. La forte réduction des dépenses de personnel appelle également des précisions sur les éventuelles réaffectations d’agents et les moyens humains destinés aux services d’accompagnement des étudiants.

La recherche scientifique bénéficie de 438 millions supplémentaires

Le programme Recherche scientifique et innovation enregistrerait, pour sa part, une augmentation de 438,26 millions de FCFA de ses dépenses de personnel. Celles-ci passeraient de 5,97 à 6,41 milliards de FCFA, soit une progression de 7,3 %. Son budget global augmenterait de 2,73 milliards pour atteindre 12,49 milliards. Les investissements connaîtraient une hausse particulièrement importante, passant de 2,29 à 4,19 milliards de FCFA, soit 1,90 milliard supplémentaire.

Ces crédits pourraient offrir des marges de financement supplémentaires aux activités de recherche, sous réserve de connaître les projets effectivement retenus et leurs modalités d’exécution. En revanche, le programme Pilotage et soutien aux politiques de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique enregistrerait une diminution de 260,56 millions de FCFA de ses dépenses de personnel, ramenées de 5,12 à 4,86 milliards. Cette réduction contraste avec la progression des crédits de fonctionnement et d’investissement du même programme.

Un budget dominé par les transferts plutôt que par les salaires

À l’échelle de la mission, les dépenses de transfert passeraient de 119,13 milliards de FCFA en 2026 à 123 milliards en 2027, soit une augmentation de 3,87 milliards. Elles représenteraient près de 67,4 % du budget total. Les investissements progresseraient également de 3,67 milliards, pour atteindre 20,04 milliards, tandis que les dépenses de biens et services augmenteraient de 511 millions, à 1,69 milliard de FCFA.

Dans cette configuration, les dépenses de personnel ne représenteraient plus que 20,7 % du budget global de la mission, contre 21,3 % en 2026. Cette évolution montre que l’essentiel des ressources supplémentaires serait orienté vers les transferts et les investissements plutôt que vers les rémunérations. Elle ne permet cependant pas de déterminer si les moyens humains disponibles seront suffisants pour accompagner les besoins des établissements, notamment en matière d’encadrement pédagogique, de recherche et de services universitaires.

Des arbitrages à confronter aux besoins des universités

L’augmentation de 723,29 millions de FCFA de la masse salariale de l’Enseignement supérieur reste relativement limitée au regard de la progression globale du budget. Elle résulte surtout de mouvements opposés entre les programmes : une hausse de 3,49 milliards pour l’enseignement supérieur proprement dit, une progression de 438 millions pour la recherche, mais une diminution de près de 3 milliards pour la Vie de l’étudiant. Ces variations pourraient traduire des changements d’organisation ou d’imputation budgétaire, sans que les documents disponibles permettent de le confirmer.

Pour mesurer la portée de ces arbitrages, il serait nécessaire de disposer de données sur les effectifs d’enseignants, de chercheurs et de personnels administratifs, ainsi que sur les éventuels recrutements et régularisations prévus en 2027. Une présentation détaillée des transferts et des investissements permettrait également d’apprécier leur contribution aux conditions d’études. Car au-delà des 37,80 milliards de FCFA inscrits pour les dépenses de personnel, le véritable enjeu demeure la capacité du budget 2027 à répondre simultanément aux besoins d’encadrement universitaire, de recherche scientifique et d’accompagnement des étudiants gabonais.