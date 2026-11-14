Foire agricole de Kango : le Gabon mise sur ses coopératives pour bâtir l’après-pétrole

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Initiée par Olam Palm Gabon, la deuxième édition de la Foire agricole de Kango a réuni les forces vives du secteur primaire autour d’une même ambition : propulser les producteurs locaux et consolider le poids économique des coopératives gabonaises. Un évènement qui s’est tenu en présence du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossy, de Zenaba Gninga Chaning, ministre des PME-PMI et de l’Entrepreneuriat, ainsi que de Guy Bertrand Mapangou, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (CESEC) qui sont venus réaffirmer le soutien des pouvoirs publics aux acteurs de terrain.

Au-delà des échanges institutionnels, la journée a été marquée par la remise de prix aux trois meilleures coopératives agricoles. Cette distinction vient saluer la persévérance, le savoir-faire et l’engagement quotidien des travailleurs de la terre. Pour mesurer concrètement le fruit de ces efforts, les officiels se sont ensuite rendus sur le terrain lors d’une visite de plantation, constatant de visu le dynamisme des exploitations locales.

À la tribune, le porte-parole des coopératives s’est félicité de ce nouvel élan. Il a notamment salué la place prépondérante qu’occupe désormais le secteur agricole dans l’agenda national, une dynamique insufflée au sommet de l’État par le Président de la République, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Passer de l’assistanat à l’investissement productif

Saluant l’initiative d’Olam Palm Gabon pour sa contribution décisive à la structuration de la filière, le ministre Pacôme Kossy a tracé une feuille de route sans équivoque. Pour lui, l’heure n’est plus aux simples subventions ponctuelles : il devient impératif de basculer d’une logique d’assistance vers une véritable politique d’investissement au cœur des territoires. Concrètement, cela implique de lever les freins structurels en facilitant l’accès des paysans aux intrants, aux débouchés commerciaux et aux financements adaptés.

La terre comme levier de souveraineté

Dans une allocution volontariste, le membre du Gouvernement a également appelé à un changement de paradigme économique. La prospérité du Gabon, a-t-il martelé, ne peut plus reposer exclusivement sur l’exploitation de son sous-sol ; elle dépend tout autant de la capacité des citoyens à cultiver et à transformer les richesses de la terre.

Cette vision rejoint directement le cap fixé par le Chef de l’État : parvenir à produire ce que le pays consomme, révéler le potentiel des provinces et ériger l’agriculture en un pilier durable de croissance, de création d’emplois et de souveraineté alimentaire.