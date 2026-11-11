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Gabon : 52 % des hommes décident seuls de l’utilisation de l’argent du ménage

Photo de Geneviève Dewuno Edou Geneviève Dewuno Edou Envoyer un courriel 11 novembre 2026 à 11h02min
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Publié le 6 novembre 2026 par le réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage Afrobarometer, un rapport sur l’autorité des hommes au sein des ménages met en lumière les inégalités persistantes dans le partage du pouvoir décisionnel au Gabon. En matière de gestion des ressources financières du foyer, les hommes demeurent majoritairement aux commandes. Selon les résultats de cette enquête, 52 % des répondants indiquent que les hommes prennent seuls les décisions concernant l’utilisation de l’argent ou des ressources du ménage.

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Pour parvenir à ces résultats, Afrobarometer a interrogé des hommes et des femmes sur la répartition des responsabilités au sein de leur foyer. À la question de savoir qui décide principalement de l’utilisation des ressources financières du ménage, 52 % des personnes interrogées désignent les hommes, contre 31 % qui attribuent cette responsabilité aux femmes. Par ailleurs, seuls 38 % des répondants déclarent que ces décisions sont prises conjointement par les deux sexes. Des chiffres qui illustrent le déséquilibre persistant dans la gestion financière des ménages, malgré les avancées enregistrées en matière de promotion des droits des femmes et de l’égalité entre les sexes.

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Égalité des droits, mais partage du pouvoir encore limité

Cette réalité contraste avec les perceptions exprimées par les populations sur la place des femmes dans la société gabonaise. En effet, 79 % des citoyens estiment qu’il est important que les femmes bénéficient des mêmes droits et des mêmes opportunités que les hommes. Une adhésion relativement forte au principe d’égalité, qui traduit une évolution des mentalités sur la question des droits féminins. Toutefois, cette reconnaissance ne se traduit pas systématiquement dans les pratiques quotidiennes. 

Près de 46 % des gabonais considèrent que l’autorité des hommes au sein des foyers est aujourd’hui affaiblie par les politiques de promotion des droits des femmes. Pourtant, les données relatives aux décisions financières montrent que le pouvoir économique demeure largement concentré entre les mains des hommes.

Par ailleurs, Afrobarometer relève qu’une large majorité des répondants considère que l’égalité entre les sexes contribue à renforcer le foyer. Dans le même sens, l’écrasante majorité des gabonais interrogés estime que les femmes de leur communauté disposent d’une autonomie dans les décisions relatives à leurs études, à leur emploi et à l’utilisation de leurs revenus. Des perceptions encourageantes qui témoignent d’une reconnaissance croissante de leur capacité à faire leurs propres choix. 

Néanmoins, le partage effectif des responsabilités reste un défi, puisque seuls quatre répondants sur dix environ déclarent que les décisions concernant les ressources du ménage sont prises à égalité. Un constat qui souligne le décalage entre l’adhésion au principe d’égalité et sa concrétisation dans la gestion quotidienne des foyers.

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Geneviève Dewuno Edou

Diplômée en journalisme,je suis chargée des rubriques Santé en plus d’être l’une des voix derrière de nombreux reportages de GMTtv. L'écriture, la pose de voix, la présentation du Journal télévisé sont les principales tâches que j’exécute et pour lesquelles je mets mes capacités au quotidien au profit de la rédaction de Gabon Media Time.

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