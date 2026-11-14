Makokou : 217 détenus pour 50 places, la tuberculose fait craindre une crise sanitaire à la prison centrale

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La prison centrale de Makokou, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, serait confrontée à des cas de tuberculose dans un contexte de surpopulation carcérale particulièrement préoccupant. Selon des informations publiées le 13 novembre 2026 par La Presse judiciaire gabonaise, l’établissement accueillerait 217 détenus pour une capacité initiale d’environ 50 places. Une situation qui soulève de sérieuses inquiétudes sanitaires, d’autant que 170 personnes seraient placées en détention préventive. Au-delà du risque de propagation de la maladie, c’est la capacité de l’administration pénitentiaire à garantir des conditions de détention compatibles avec la dignité humaine qui se trouve interrogée.

La situation des établissements pénitentiaires gabonais revient au centre des préoccupations avec les révélations concernant la prison centrale de Makokou. Dans un article consacré à l’apparition présumée de cas de tuberculose, notre confrère Gaël Bobouagno Lenga décrit un environnement carcéral où la promiscuité et la vétusté des infrastructures pourraient favoriser la transmission des maladies infectieuses. Si les autorités sanitaires n’ont pas, à ce stade, communiqué publiquement de bilan épidémiologique permettant de confirmer l’ampleur de la contamination, les éléments rapportés appellent une réponse rapide. Car dans un établissement où les effectifs dépasseraient plus de quatre fois la capacité d’accueil, une maladie transmissible par voie aérienne représente un risque qui ne saurait être négligé.

Une prison occupée à plus de 430 % de sa capacité

Les chiffres avancés par La Presse judiciaire gabonaise donnent la mesure de la pression exercée sur l’établissement. « Avec 217 personnes incarcérées, dont 47 condamnés et 170 détenus en détention préventive, cet établissement pénitentiaire fait face à une surpopulation particulièrement préoccupante », rapporte notre confrère. Rapporté à une capacité théorique de 50 places, cet effectif correspond à un taux d’occupation de 434 %, soit près de 4,3 détenus pour une place disponible.

Autre élément préoccupant : la prison serait installée dans une ancienne maison d’habitation reconvertie en établissement pénitentiaire. Une configuration qui interroge son adaptation aux exigences de sécurité, d’hygiène et de prise en charge médicale. Dans de telles conditions, l’insuffisance éventuelle des espaces de couchage, de ventilation et d’isolement sanitaire pourrait compliquer considérablement la gestion d’une maladie contagieuse. La surpopulation carcérale apparaît ainsi comme un facteur susceptible d’aggraver une situation sanitaire déjà fragile.

La tuberculose, une menace amplifiée par la promiscuité

Selon les informations recueillies par La Presse judiciaire gabonaise auprès de sources judiciaires, pénitentiaires et de proches de détenus, le port de masques serait désormais observé parmi les personnes incarcérées et les agents pénitentiaires. Le journal évoque la présence de cas de tuberculose, sans toutefois préciser le nombre de personnes diagnostiquées, la date des premiers cas ni les mesures médicales officiellement mises en œuvre.

Notre confrère rappelle que « dans un environnement clos, insuffisamment ventilé et caractérisé par une forte densité humaine, le risque de transmission peut considérablement augmenter ». Cette observation rejoint les connaissances médicales sur la tuberculose pulmonaire contagieuse, dont la transmission s’effectue principalement par voie aérienne. Le port du masque peut contribuer à limiter les risques, mais il ne remplace ni le dépistage, ni le traitement des malades, ni l’amélioration des conditions de ventilation. La confirmation du nombre de cas et de leur prise en charge demeure donc essentielle pour apprécier la gravité de la situation.

170 prévenus : la détention préventive au cœur du problème

Au-delà de l’urgence sanitaire, la composition de la population carcérale mérite une attention particulière. Sur les 217 personnes recensées par notre confrère, 170 seraient en détention préventive, soit environ 78 % de l’effectif total. Autrement dit, près de quatre détenus sur cinq n’auraient pas encore fait l’objet d’une condamnation définitive au sens des données présentées. Cette proportion interroge la place occupée par la détention provisoire dans le fonctionnement de la chaîne pénale locale.

Sans préjuger de la régularité des décisions judiciaires individuelles, un tel niveau de détention préventive justifie un examen des délais de procédure, de la fréquence des réexamens de détention et des possibilités de recours aux mesures alternatives prévues par la loi. La présomption d’innocence n’interdit pas la détention provisoire lorsqu’elle est légalement justifiée. Elle impose toutefois de rappeler que cette mesure ne constitue pas une peine anticipée et que son usage doit demeurer encadré.

Le droit à la santé ne s’arrête pas aux portes de la prison

Dans son analyse, notre confrère souligne que « la privation de liberté prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ne saurait entraîner la privation du droit à la santé, à la dignité et à des conditions de détention respectueuses des droits fondamentaux ». Cette affirmation replace le débat sur le terrain de la responsabilité publique. Une personne détenue reste titulaire de droits fondamentaux, notamment en matière d’accès aux soins et de protection contre les risques sanitaires évitables.

La question concerne également les agents pénitentiaires, les personnels médicaux et les visiteurs, susceptibles d’être exposés lorsqu’une maladie contagieuse circule dans un établissement fermé. Une réponse adaptée supposerait notamment de confirmer les diagnostics, d’assurer la prise en charge des malades, d’identifier les personnes exposées et d’évaluer les conditions matérielles de détention. Ces mesures relèvent d’une coordination entre les autorités sanitaires, judiciaires et pénitentiaires.

Une alerte qui appelle des réponses chiffrées des autorités

Les révélations de La Presse judiciaire gabonaise soulèvent désormais plusieurs questions auxquelles les pouvoirs publics gagneraient à répondre. Combien de cas de tuberculose ont effectivement été diagnostiqués à la prison centrale de Makokou ? Les personnes concernées bénéficient-elles d’un traitement adapté ? Un dispositif de dépistage a-t-il été déployé ? Et quelles dispositions sont envisagées pour réduire une surpopulation qui, selon les chiffres publiés, atteint plus de quatre fois la capacité initiale de l’établissement ?

À ce stade, les données sanitaires rapportées demeurent celles de sources citées par notre confrère et appellent une confirmation officielle. Mais la surpopulation alléguée, la forte proportion de détenus en attente de jugement et les risques associés à la tuberculose constituent autant de motifs d’interpellation des autorités compétentes. À Makokou, l’enjeu dépasse la seule gestion d’une alerte médicale : il concerne la capacité de l’État à garantir que l’incarcération ne se transforme pas, par les conditions dans lesquelles elle s’exécute, en une exposition supplémentaire à la maladie.