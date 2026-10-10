Octobre Rose 2026 : le Gabon lance une campagne de 14 000 tests de dépistage du HPV et de la tuberculose

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Le Gabon a officiellement lancé, ce samedi 10 octobre 2026, une campagne intégrée de dépistage du papillomavirus humain (HPV) et de la tuberculose. Organisée à l’Assemblée nationale, sous le marrainage de la Première Dame Zita Oligui Nguema, cette initiative prévoit la réalisation de 14 000 tests, répartis équitablement entre les deux pathologies. Soutenue par VAALCO et ONEVITA PARTNERS, l’opération entend renforcer la prévention et faciliter l’accès des populations aux services de dépistage.

Dans le cadre des activités d’Octobre Rose 2026, les autorités sanitaires et leurs partenaires ont engagé une nouvelle initiative de prévention associant deux enjeux de santé publique. Placée sous le thème « Unis par l’Unique », cette campagne vise à améliorer la détection des infections et à favoriser une prise en charge plus précoce des personnes concernées. Elle s’inscrit dans une démarche de renforcement des capacités nationales de dépistage.

14 000 tests pour renforcer la prévention

L’opération prévoit 7 000 tests de dépistage du papillomavirus humain, une infection dont certains types peuvent provoquer des cancers, notamment celui du col de l’utérus. Les 7 000 autres tests seront consacrés à la tuberculose, une maladie infectieuse qui nécessite un diagnostic et un traitement adaptés.

Cette double approche vise à rapprocher les services de dépistage des populations. Toutefois, les modalités d’accès, les localités concernées et le calendrier détaillé de déploiement n’ont pas été précisés dans les informations communiquées à l’occasion du lancement.

VAALCO et ONEVITA PARTNERS mobilisés

La campagne bénéficie de l’appui de VAALCO et de l’expertise technique de ONEVITA PARTNERS. Le partenariat met notamment l’accent sur l’innovation technologique, le transfert de compétences et le renforcement des capacités des professionnels de santé.

Au-delà du nombre de tests annoncés, l’enjeu résidera dans la capacité à assurer le suivi médical des personnes dont les résultats nécessiteront des examens complémentaires ou une prise en charge. La réussite de cette opération dépendra ainsi autant de l’accessibilité du dépistage que de la continuité des soins.

Un défi de santé publique au-delà d’Octobre Rose

Le lancement de cette campagne traduit une volonté de renforcer les actions de prévention, particulièrement dans un contexte où le diagnostic précoce demeure déterminant pour améliorer la prise en charge de nombreuses pathologies.

Reste désormais à mesurer le déploiement effectif des 14 000 tests annoncés et leur contribution à l’identification des personnes nécessitant un suivi médical. Car au-delà de la mobilisation institutionnelle, l’efficacité d’une campagne de dépistage se mesure d’abord à sa capacité à conduire les patients vers des soins adaptés.