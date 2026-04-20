Gabon : vers une ambition de croissance moyenne hors-pétrole de 7,4%  d’ici 2030

Ecouter l'article

Le Gabon amorce un tournant stratégique avec son Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030, feuille de route appelée à redéfinir en profondeur son modèle économique. Héritier du Plan national de développement de la transition (PNDT), ce nouveau cadre met l’accent sur une planification plus rigoureuse des investissements, une meilleure allocation des ressources et une clarification des priorités nationales. L’objectif est de sortir de la dépendance pétrolière en posant les bases d’une économie capable de générer une croissance soutenue.

Dans cette ambition, les autorités affichent une volonté politique de bâtir une économie compétitive, fondée sur le capital humain, l’innovation et une exploitation responsable des ressources naturelles. Brice Clotaire Oligui Nguema et son équipe visent des résultats structurants d’ici 2030, notamment une hausse significative du niveau de vie et une réduction marquée de la pauvreté. Si certains scénarios évoquent une croissance à deux chiffres pour atteindre ces objectifs, ils restent difficiles à concrétiser dans la durée, comme l’illustrent les performances historiques de pays tels que la Chine.

Un pari sur les secteurs non pétroliers pour soutenir la croissance

Dans une approche, le gouvernement privilégie une trajectoire de croissance moyenne de 6,5 % sur la période 2026-2030. Cette dynamique devrait être progressive, portée d’abord par les secteurs à effet immédiat comme la construction et les services, avant de s’appuyer sur des leviers plus structurants tels que l’énergie, les infrastructures et les transports. L’efficacité des réformes engagées, notamment en matière de gouvernance et d’environnement des affaires, sera déterminante pour enclencher ce cycle.

L’enjeu central reste toutefois la montée en puissance des activités hors-pétrole, appelées à devenir le principal moteur de l’économie avec une croissance estimée à 7,4 %. L’agro-industrie, les industries extractives et la transformation locale devraient jouer un rôle clé dans cette mutation. À terme, le PNCD ambitionne de créer un tissu économique plus diversifié, capable d’améliorer durablement les revenus, avec une progression annuelle du revenu par habitant nettement supérieure à celle observée ces dernières années.