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Flyover du PK12 : quatre mois après, des travaux toujours invisibles !

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 13h32min
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Opération de démolition au PK12 © D.R.
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C’était le 9 décembre aux premières heures de la matinée que les bulldozers du ministère des travaux publics détruisaient tout sur leur passage. L’objectif étant la construction d’un Flyover au point kilométrique 12 (PK12), qui devait fluidifier la circulation. Seulement quatre mois plus tard, seules des pancartes sont présentes au grand étonnement des populations environnantes. 

Présent sur les lieux, le ministre des travaux publics, Edgar Moukoumbi, avait rassuré les populations de l’enchaînement immédiat avec les travaux dès le début du mois de janvier 2026. Seulement, à ce jour, lundi 13 avril 2026, ce sont quatre mois qui se sont écoulés sans que la moindre pioche n’ait fait de bruit sur le sol du PK12. On y trouve juste deux affiches.. L’une d’une durée de travaux de deux mois pour ce qui est des travaux d’eau et d’électricité et l’autre de quatres mois pour la société adjudicataire. Le tout assorti d’une clôture  de tôle bleue.

Encore un énième chantier qui va crouler sous l’effet d’annonce ?

C’est du moins l’impression qui peut se dégager de ce chantier qui tend vers le didîîîî. Pourtant la réalisation ce Flyover devrait permettre de relier plusieurs communes du Grand Libreville tout en fluidifiant considérablement la circulation. Car oui, plus besoin de parler des fameux embouteillages du Pk12 ! Ce silence des autorités compétentes laisse les citoyens dans l’ignorance. Et pour les plus commerçants, certains viennent peu à peu se réinstaller pour poursuivre leurs activités commerciales, sur ce terrain qui semble abandonné.

Pour les automobilistes, ils ont repris à se parquer à cet endroit comme point de chargement. Ce qui serait normal tant la nature a horreur du vide, comme on le dit si bien. Mais si c’est le cas, comment justifier ce retard dans le lancement effectif de ces travaux ? Alors que les travaux devraient durer deux années,selon les précisions des autorités, ce retard ne fera que rallonger le délai initial de la construction de ce Flyover. En attendant les travaux, les populations ne peuvent qu’espérer un début imminent et que les autorités joignent la parole à l’acte ! 

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 20 avril 2026 à 13h32min
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Blandine Biloghe

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