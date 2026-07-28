Derniers articlesECONOMIE

Mines : Hermann Immongault et Andrew Forrest scellent l’avenir du fer gabonais

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 11h30min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Ajouter GabonMediaTime à vos sources préférées
Une vue de la rencontre entre le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault et le Dr Andrew Forrest, fondateur de Fortescue © D.R.
Ecouter l'article

En déplacement en Australie, le Vice-Président du Gouvernement, Hermann Immongault, a rencontré le Dr Andrew Forrest, fondateur de Fortescue. Un entretien au sommet qui marque un tournant décisif dans le développement industriel et minier du Gabon.

Le 27 juillet 2026, la ville de Perth, en Australie-Occidentale, a servi de cadre à un face-à-face déterminant entre Libreville et le géant minier Fortescue. En marge du forum de Boao, le Vice-Président du Gouvernement gabonais, Hermann Immongault, a entamé sa mission officielle par un entretien en tête-à-tête avec le Dr Andrew Forrest, fondateur et président exécutif de l’entreprise australienne. 

Bien plus qu’une simple visite de courtoisie diplomatique, cet échange visait à consolider une feuille de route commune autour de l’un des plus importants gisements de minerai de fer au monde : le projet Belinga. Au cœur des discussions figuraient le bilan des trois années de travaux de prospection menés par Fortescue Belinga dans l’Ogooué-Ivindo (notamment sur les sites de Belinga et de Batouala), mais aussi la mise en place d’une industrie véritablement pourvoyeuse de valeur partagée.

Des infrastructures concrètes pour un écosystème industriel

Sur le terrain, l’engagement financier et technique de la filiale gabonaise du groupe ne relève plus du virtuel. Aménagement de voies d’accès, constructions de logements, ateliers de maintenance, centres logistiques ou encore équipements de forage de pointe : les investissements déjà déployés jettent les bases d’un véritable pôle industriel.

Pour l’État gabonais, cette dynamique ne vise pas uniquement l’extraction brute, mais entend stimuler l’économie régionale à travers la création d’emplois durables, la sécurité industrielle et le transfert de technologies.

Formation locale et avenir de l’économie nationale

La question du « contenu local » demeure au centre de la stratégie gouvernementale. Témoin direct de cette ambition, Hermann Immongault a assisté la veille à la remise des diplômes de la première promotion du programme « We Train For Gabon ». Ce dispositif vise à façonner la nouvelle génération de techniciens, d’opérateurs et de cadres gabonais appelés à piloter les opérations minières nationales.

En réaffirmant sa confiance dans ce projet ambitieux, Fortescue s’inscrit dans un partenariat long terme qui s’annonce déjà comme l’un des investissements les plus transformateurs du continent africain pour les décennies à venir.

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 11h30min
1 504 Temps de lecture 1 minute
Photo de Morel Mondjo Mouega

Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

Articles similaires

Gabon : la bière, le tabac et le vapotage pour financer le sport

28 juillet 2026 à 11h44min

Réserves de change : la BEAC choisit Bank of China pour faciliter les transactions en Yuan

28 juillet 2026 à 10h52min

Santé pharmaceutique : l’État va-t-il enfin sauver cette usine de fabrication de médicaments ?

28 juillet 2026 à 10h15min

Libreville : la route Bel-Air–Petit Marché–Mangrove en réhabilitation pour améliorer le quotidien des habitants

28 juillet 2026 à 8h35min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

Ce message d’erreur est visible uniquement pour les administrateurs/administratrices de WordPress.

Erreur 403 : The request cannot be completed because you have exceeded your quota..

Domain code: youtube.quota
Reason code: quotaExceeded

Erreur : aucune vidéo n’a été trouvée.

Assurez-vous qu’il s’agit d’un identifiant de chaine valide et que la chaine a des vidéos disponibles sur youtube.com.

Bouton retour en haut de la page