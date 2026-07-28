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Gabon : Oligui Nguema en visite d’État en Chine en novembre prochain

Photo de Morel Mondjo Mouega Morel Mondjo Mouega Follow on X Envoyer un courriel 28 juillet 2026 à 13h00min
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L'ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Zhou Ping reçu par le président Brice Clotaire Oligui Nguema
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Ce lundi 27 juillet au Palais du Bord de mer, le chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema a reçu en audience l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon, Zhou Ping. Une rencontre qui avait pour objectif de faire le point sur la coopération bilatérale mais aussi de baliser le terrain avant le déplacement présidentiel prévu à Pékin en novembre prochain.

Les relations diplomatiques entre Libreville et Pékin franchissent un nouveau cap. Lundi dernier, le président de la République s’est entretenu avec l’ambassadeur chinois Zhou Ping pour réaffirmer la vitalité d’une alliance scellée dès 1974. Élevée au rang de partenariat stratégique de coopération globale, cette entente bilatérale avait déjà été célébrée en 2024 lors du cinquantenaire des relations entre les deux nations et de la rencontre à Pékin avec Xi Jinping.

Depuis plus de cinq décennies, ce rapprochement s’est traduit par des infrastructures emblématiques : le barrage hydroélectrique de Grand Poubara, le Stade de l’Amitié, ainsi que les sièges du Sénat et de l’Assemblée nationale. À ces édifices majeurs s’ajoutent des soutiens constants dans la santé, la formation professionnelle et l’attribution de bourses d’études pour la jeunesse gabonaise.

Cap sur Shanghai et Pékin en novembre 2026

Au cœur des échanges figurait la préparation minutieuse de la prochaine visite d’État du dirigeant gabonais en Chine, programmée pour novembre 2026. Ce séjour de haut niveau sera marqué par un entretien en tête-à-tête avec son homologue Xi Jinping. Le chef de l’État est également invité à la cérémonie d’ouverture de la China International Import Expo à Shanghai, une vitrine économique majeure destinée à promouvoir les produits gabonais et à séduire de nouveaux investisseurs.

Pour la présidence, l’enjeu principal consiste à transformer ces négociations internationales en retombées concrètes et sociales pour les populations. Les futures discussions cibleront en priorité les infrastructures, la santé, le numérique, la transition énergétique et la transformation locale des ressources naturelles.

La vision d’une diplomatie souveraine et pragmatique

Cet entretien illustre la ligne directrice portée par le Palais du bord de mer : déployer une politique étrangère souveraine, équilibrée et résolument tournée vers le développement. À travers ce partenariat stratégique avec la seconde puissance mondiale, Libreville entend capter des investissements durables, susciter des transferts de technologies et créer des emplois stables pour la jeunesse.

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Morel Mondjo Mouega

Titulaire d'une Licence en droit, l'écriture et la lecture sont une passion que je mets au quotidien au profit des rédactions de Gabon Media Time depuis son lancement le 4 juillet 2016 et de GMTme depuis septembre 2019. Rédacteur en chef

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