Gabon : vers l’instauration d’une taxe environnementale sur le torchage du gaz

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A l’issue du Conseil des Ministres qui s’est tenu le 8 octobre 2026, le gouvernement a annoncé la création prochaine d’une taxe environnementale sur le torchage du gaz. Élaborée par le ministère de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, cette mesure vise à encadrer plus strictement les pratiques des opérateurs pétroliers opérant sur le territoire national.

La nouvelle fiscalité s’appliquera directement au gaz naturel torché ou rejeté à l’atmosphère lors des opérations d’exploration, de développement, de production et de traitement des hydrocarbures. Historiquement considéré comme un sous-produit fatal brûlé à ciel ouvert, le gaz naturel fait désormais l’objet d’une attention particulière de la part des autorités.

L’objectif premier de cette taxe est de réduire l’empreinte carbone et l’impact environnemental et social des activités extractives. En pénalisant le brûlage systématique, le gouvernement entend stopper le gaspillage d’une ressource stratégique et inciter les compagnies à développer des solutions technologiques de récupération et de valorisation industrielle ou énergétique du gaz.

Concilier transition écologique et retombées socio-économiques

Au-delà de son impératif écologique, le dispositif s’inscrit pleinement dans la dynamique globale de transition énergétique et de promotion de la fiscalité verte. La valorisation locale du gaz capté offre des perspectives prometteuses, notamment pour la production d’électricité, le développement de la pétrochimie et la création d’emplois locaux compétitifs.

Sur le plan budgétaire, la perception de cette taxe contribuera à renflouer les caisses de l’État et à diversifier les recettes publiques. Ces ressources financières nouvelles pourront alimenter des fonds dédiés à la protection de la nature et au financement de projets durables au profit des populations.

Un engagement international réaffirmé

Cette orientation stratégique renforce la crédibilité du Gabon sur la scène internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Elle s’aligne en effet sur les engagements environnementaux souscrits par le pays, qui figure parmi les pionniers de la préservation de la biodiversité en Afrique centrale.

En introduisant ce mécanisme dissuasif et incitatif, Libreville démontre sa volonté d’allier exploitation rationnelle des ressources naturelles, responsabilité environnementale et souveraineté économique.