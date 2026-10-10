CEMAC : retrait définitif des pièces de monnaie émises entre 1958 et 1985 dès le 1er novembre

Ecouter l'article

Une page majeure de l’histoire monétaire s’apprête à se tourner en Afrique centrale. Réuni le 7 octobre 2026 à N’Djamena sous la présidence du ministre tchadien des Finances, Tahir Hamid Nguilin, le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a arrêté une décision forte. À compter du 1ᵉʳ novembre 2026, toutes les pièces de monnaie mises en circulation entre 1958 et 1985 perdront définitivement leur cours légal et leur pouvoir libératoire dans l’ensemble des six États membres de la sous-région.

Concrètement, cette mesure signifie que les pièces émises au cours des séries 1958, 1959, 1972, 1976 et 1985 ne pourront plus être employées pour régler des achats du quotidien ou éteindre des dettes. Si la décision marque une rupture nette, le communiqué final de la réunion de l’UMAC laisse planer quelques interrogations. En effet, l’autorité réglementaire n’a pas encore détaillé les modalités pratiques de collecte, ni précisé le calendrier des éventuelles opérations d’échange ou de remboursement à destination des particuliers.

Modernisation du paysage fiduciaire

Cette opération de démonétisation s’inscrit dans le cadre de la politique globale de modernisation du système monétaire conduite par la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC). Les instances dirigeantes de la Banque centrale entendent ainsi assainir le paysage fiduciaire régional en retirant des coupures devenues disparates et fortement dégradées par des décennies d’usage.

Pour remplacer ces anciennes émissions, l’institut d’émission mise désormais sur le déploiement massif de sa nouvelle gamme « Type 2024 », introduite le 2 avril 2025. Cette série modernisée comprend neuf dénominations allant de 1 à 500 FCFA, marquée par l’apparition inédite d’une pièce de 200 FCFA et le restylage ergonomique des pièces de 50 et 100 FCFA pour empêcher toute confusion lors des transactions.

Résoudre la pénurie de petite monnaie

Au-delà de l’uniformisation, le renouvellement du stock monétaire vise un objectif économique crucial : résorber la pénurie chronique de pièces de monnaie qui paralyse périodiquement les transactions de détail au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, en Centrafrique et en Guinée équatoriale.

Afin de garantir le succès de cette transition, la BEAC a programmé une injection progressive de 500 millions de pièces neuves chaque année, avec le cap ambitieux d’atteindre un encours en circulation de 3 milliards de pièces d’ici 2030. Ce renouvellement stratégique permettra ainsi de restaurer la fluidité des échanges commerciaux du quotidien.