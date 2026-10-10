Booué : entre salles détruites et manque de professeurs, le calvaire du lycée Daniel-Kosse

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La rentrée scolaire 2026-2027 prend des allures d’épreuve de résistance pour le lycée public Daniel-Kosse de Booué. Seul établissement secondaire public de cette localité de l’Ogooué-Ivindo, le lycée peine à retrouver un fonctionnement normal plusieurs semaines après le sinistre du 5 septembre dernier. L’incendie, qui a réduit en cendres un bâtiment de quatre salles de classe dédié aux élèves de terminale, continue de paralyser l’organisation pédagogique, alors même que les effectifs de l’établissement ont enregistré une hausse cette année.

Face à la perte brutale de ces capacités d’accueil, la direction et les élèves doivent rivaliser d’ingéniosité au quotidien. Pour pallier l’urgence et maintenir les cours dans les niveaux impactés, l’administration a mis en place un système de double flux. Bien que cette mesure palliative permette d’éviter l’interruption de la scolarité, elle impose un rythme éprouvant et complique fortement la répartition des créneaux horaires dans un espace désormais restreint.

Pour soulager les familles et garantir les déplacements des apprenants dans ce contexte perturbé, une initiative de transport scolaire a vu le jour grâce à la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), au titre de sa responsabilité sociétale d’entreprise. Si ce soutien logistique apporte une bouffée d’air bienvenue sur le plan pratique, il ne saurait dissimuler la précarité matérielle dans laquelle s’effectue cette reprise des classes.

Un déficit d’enseignants qui menace les filières

Au choc de l’incendie s’ajoute un mal structurel tout aussi préoccupant : la pénurie de personnel enseignant. La situation apparaît particulièrement critique en sciences économiques et sociales (SES), une matière dépourvue de professeur titulaire depuis deux ans. Cette carence prolongée fait peser une lourde incertitude sur l’avenir de la série B au sein du lycée, mettant en péril la formation et l’orientation des lycéens soucieux de poursuivre ce cursus.

Face à ces urgences accumulées, les responsables de l’établissement et les acteurs locaux réclament une intervention rapide des autorités académiques, tant pour la reconstruction des bâtiments dévastés que pour l’affectation urgente des enseignants manquants. À Booué, le constat demeure sans appel : la réussite d’une rentrée scolaire ne saurait se limiter à la réouverture théorique des portes, mais repose avant tout sur la garantie de conditions d’apprentissage dignes et pérennes.