Gabon : l’inflation attendue à 2,6 % en 2027, presque deux fois le niveau prévu en 2026

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Le gouvernement gabonais retient une hypothèse d’inflation de 2,6 % pour 2027, contre 1,4 % prévu en 2026, selon le cadrage macroéconomique du projet de loi de finances. Le niveau attendu augmenterait ainsi de 1,2 point et serait près de 1,9 fois supérieur à celui retenu pour l’année précédente. Une évolution particulièrement sensible pour les ménages, alors que la question du pouvoir d’achat et du coût des produits et services demeure directement liée à la progression générale des prix.

Ce chiffre doit toutefois être interprété comme une hypothèse de construction budgétaire et non comme une inflation déjà constatée. Le PLF 2027 associe cette projection à un scénario économique plus global marqué par une croissance attendue de 4,5 %, dont 4,6 % pour les activités hors pétrole et 4,1 % pour le secteur pétrolier. Le document disponible ne détaille cependant pas les facteurs précis qui expliqueraient l’accélération de l’inflation entre 2026 et 2027.

De 1,4 % à 2,6 % en une année

En valeur relative, le passage de 1,4 % à 2,6 % correspond à une hausse d’environ 86 % du taux d’inflation retenu dans les hypothèses macroéconomiques. Il ne signifie pas que les prix augmenteraient uniformément de 2,6 % pour chaque produit ou service : l’inflation mesure une évolution moyenne du niveau général des prix selon le panier et la méthodologie statistique utilisés.

Pour les ménages, l’enjeu se situe néanmoins dans les conséquences concrètes d’une augmentation générale des prix. À revenus inchangés, une inflation plus élevée réduit le pouvoir d’achat réel. Son impact peut également être très différent selon la structure de consommation des foyers, notamment lorsque l’alimentation, le transport, le logement ou l’énergie occupent une part importante de leurs dépenses.

Une croissance plus forte, mais aussi davantage d’inflation

Le scénario gouvernemental juxtapose ainsi deux évolutions : une accélération de la croissance, de 4 % en 2026 à 4,5 % en 2027, et une inflation qui passerait simultanément de 1,4 % à 2,6 %. L’activité hors pétrole progresserait de 4,6 %, tandis que le pétrole enregistrerait une croissance de 4,1 %.

D’autres hypothèses structurent ce cadrage : un baril de pétrole gabonais à 70 dollars contre 80 dollars en 2026, une production pétrolière en hausse de 4,1 %, ainsi qu’une forte progression attendue du prix du manganèse. L’extrait du PLF ne permet toutefois pas d’établir un lien de causalité entre ces différentes variables et les 2,6 % d’inflation projetés.

Le pouvoir d’achat comme véritable point de vigilance

La question centrale sera donc moins le chiffre de 2,6 % pris isolément que l’évolution effective des prix face à celle des revenus des ménages. Une croissance économique plus soutenue ne garantit pas mécaniquement une amélioration du pouvoir d’achat si ses effets sur les revenus disponibles ne compensent pas la progression du coût de la vie.

L’exécution économique de 2027 permettra de confronter cette hypothèse aux prix réellement observés. Pour les ménages gabonais, le principal indicateur restera concret : savoir si les revenus évolueront suffisamment pour absorber une inflation que le gouvernement prévoit désormais presque deux fois plus élevée qu’en 2026.