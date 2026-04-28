Gabon : VAALCO mobilise ses femmes cadres pour inspirer les lycéennes de Port-Gentil

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Le 16 avril 2026, à l’occasion de la Journée nationale de la femme gabonaise, une délégation féminine de VAALCO Gabon SA s’est rendue au Lycée Raponda Walker et au Collège Charles Lwanga à Port-Gentil. Objectif : encourager les jeunes filles à s’orienter vers les métiers techniques, en misant sur la rigueur, l’ambition et l’excellence.

Dans un contexte où la question de l’employabilité des jeunes et de la place des femmes dans les secteurs techniques reste centrale au Gabon, VAALCO Gabon SA a choisi de s’inscrire dans une démarche proactive. À travers cette initiative organisée à Port-Gentil, capitale économique du pays, l’entreprise pétrolière entend contribuer à la construction de vocations féminines dans un domaine encore largement dominé par les hommes.

Cette action s’inscrit dans une stratégie plus globale de responsabilité sociétale, visant à rapprocher le monde de l’entreprise des réalités éducatives locales. En ciblant directement les établissements scolaires, VAALCO mise sur un levier essentiel : l’orientation dès le plus jeune âge.

Des modèles féminins pour briser les barrières

Conduite par des femmes cadres de l’entreprise, accompagnées du Directeur des ressources humaines et du Directeur général adjoint, la délégation a échangé avec les élèves du Lycée Raponda Walker et du Collège Privé Charles Lwanga. Au cœur des discussions : les parcours professionnels, les exigences des métiers techniques et les opportunités offertes par le secteur pétrolier.

Face aux élèves, le message s’est voulu clair et sans détour : « réussir dans les métiers techniques est possible, à condition de s’en donner les moyens ». Rigueur, autodiscipline et exigence ont été présentées comme les piliers incontournables d’une carrière réussie.

Au-delà des discours, ces échanges ont permis de déconstruire certains stéréotypes persistants sur les métiers industriels. Ils ont également offert aux jeunes filles des repères concrets, incarnés par des professionnelles évoluant déjà dans ces environnements exigeants.

Une démarche pédagogique et immersive

La journée a été structurée autour d’ateliers interactifs, de sessions de sensibilisation et de moments d’échange direct avec les élèves. Les intervenantes ont insisté sur l’importance de la scolarisation, de la confiance en soi et de la résilience face aux obstacles.

Des présents symboliques ont été remis aux participantes, marquant la volonté d’encourager ces jeunes filles à poursuivre leurs ambitions. La présence de l’artiste gabonaise Annie Flore Batchiellilys a apporté une dimension supplémentaire à l’événement, mêlant inspiration artistique et témoignage personnel.

Par son intervention, l’artiste a rappelé que la réussite repose autant sur le talent que sur la persévérance, renforçant ainsi le message global de la journée.

Un engagement inscrit dans la durée

Au-delà de cette action ponctuelle, VAALCO Gabon SA affiche une ambition plus large : accompagner durablement la jeunesse féminine de Port-Gentil. L’entreprise entend poursuivre ces initiatives pour orienter, informer et soutenir les jeunes filles dans leurs choix académiques et professionnels.

Dans un pays où la diversification économique est devenue un impératif, la promotion des compétences féminines dans les secteurs techniques apparaît comme un enjeu stratégique. En investissant dans l’éducation et l’inspiration, VAALCO contribue ainsi, à son échelle, à préparer une nouvelle génération de professionnelles capables de répondre aux défis de demain.

Cette initiative envoie un signal fort : l’avenir industriel du Gabon ne pourra se construire sans l’implication pleine et entière des femmes.