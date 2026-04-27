Derniers articlesECONOMIE

Port-Gentil : VAALCO Gabon mobilise ses troupes pour les défis de 2026

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 16h13min
1 585 Temps de lecture 1 minute
L'ADG de VAALCO Gabon Viannet Okouma entouré de ses collaborateurs © D.R.
Ecouter l'article

Dans un secteur pétrolier en constante mutation, la cohésion interne devient un levier de performance stratégique. C’est dans cette optique que la société VAALCO Gabon SA a orchestré, les 16 et 17 avril derniers au sein de la capitale économique, une mission de travail intensive réunissant les équipes dédiées au permis d’Etame Marin.

Durant quarante-huit heures, la direction générale et les équipes opérationnelles ont multiplié les séances de travail et les visites de terrain. L’objectif était double : aligner chaque collaborateur sur les priorités de l’exercice 2026 et offrir un espace d’écoute pour recueillir les préoccupations des agents qui assurent la production au quotidien.

Le point d’orgue de ce rassemblement s’est tenu à l’Hôtel Mandji, lors d’une réunion d’échange interactive. Les débats ont largement porté sur l’évolution professionnelle et l’épanouissement des carrières au sein du groupe. « La performance de VAALCO Gabon SA repose avant tout sur l’engagement et l’alignement de nos collaborateurs », a martelé Viannet Okouma, Administrateur Directeur Général, soulignant que l’humain reste le moteur principal de la réussite technique.

Le contenu local au cœur de la stratégie

Au-delà de la simple gestion opérationnelle, cette mission a permis de réaffirmer l’ancrage de l’entreprise dans le tissu social gabonais. VAALCO a mis un accent particulier sur la promotion des talents nationaux. La stratégie de l’entreprise s’articule désormais autour d’un renforcement du contenu local, passant par une formation continue et spécialisée ; un transfert de compétences effectif entre experts et nationaux et un accompagnement personnalisé des parcours professionnels.

Vingt ans d’engagement responsable

Présente dans le pays depuis plus de deux décennies, la compagnie pétrolière entend démontrer que l’exploitation des ressources peut rimer avec responsabilité sociale. En alignant ses objectifs de production sur les priorités nationales en matière d’emploi, VAALCO Gabon SA se positionne non seulement comme un opérateur industriel de premier plan, mais aussi comme un partenaire durable de la valorisation des ressources humaines gabonaises.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 27 avril 2026 à 16h13min
1 585 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Élections professionnelles : le Syprocom promet de mener à terme le chantier du statut du communicateur 

27 avril 2026 à 18h20min

Mairie de Libreville : Adrien Nguema Mba pour une hausse du budget des arrondissements 

27 avril 2026 à 17h49min

Élections professionnelles : dernier virage des préparatifs pour les commissions électorales 

27 avril 2026 à 17h29min

Recensement général : les populations non recensées invitées à se rapprocher des chefs de quartier 

27 avril 2026 à 17h06min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ?
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ?
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz
S'abonner
Bouton retour en haut de la page