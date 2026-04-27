Port-Gentil : VAALCO Gabon mobilise ses troupes pour les défis de 2026

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Dans un secteur pétrolier en constante mutation, la cohésion interne devient un levier de performance stratégique. C’est dans cette optique que la société VAALCO Gabon SA a orchestré, les 16 et 17 avril derniers au sein de la capitale économique, une mission de travail intensive réunissant les équipes dédiées au permis d’Etame Marin.

Durant quarante-huit heures, la direction générale et les équipes opérationnelles ont multiplié les séances de travail et les visites de terrain. L’objectif était double : aligner chaque collaborateur sur les priorités de l’exercice 2026 et offrir un espace d’écoute pour recueillir les préoccupations des agents qui assurent la production au quotidien.

Le point d’orgue de ce rassemblement s’est tenu à l’Hôtel Mandji, lors d’une réunion d’échange interactive. Les débats ont largement porté sur l’évolution professionnelle et l’épanouissement des carrières au sein du groupe. « La performance de VAALCO Gabon SA repose avant tout sur l’engagement et l’alignement de nos collaborateurs », a martelé Viannet Okouma, Administrateur Directeur Général, soulignant que l’humain reste le moteur principal de la réussite technique.

Le contenu local au cœur de la stratégie

Au-delà de la simple gestion opérationnelle, cette mission a permis de réaffirmer l’ancrage de l’entreprise dans le tissu social gabonais. VAALCO a mis un accent particulier sur la promotion des talents nationaux. La stratégie de l’entreprise s’articule désormais autour d’un renforcement du contenu local, passant par une formation continue et spécialisée ; un transfert de compétences effectif entre experts et nationaux et un accompagnement personnalisé des parcours professionnels.

Vingt ans d’engagement responsable

Présente dans le pays depuis plus de deux décennies, la compagnie pétrolière entend démontrer que l’exploitation des ressources peut rimer avec responsabilité sociale. En alignant ses objectifs de production sur les priorités nationales en matière d’emploi, VAALCO Gabon SA se positionne non seulement comme un opérateur industriel de premier plan, mais aussi comme un partenaire durable de la valorisation des ressources humaines gabonaises.