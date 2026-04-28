Derniers articlesSOCIETE

Gabon : mort d’un chasseur millionnaire, sa famille dénonce des zones d’ombre

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 10h59min
1 648 Temps de lecture 1 minute
Ernie Dosio © D.R.
Ecouter l'article

Ernie Dosio, un riche propriétaire de vignobles californien de 75 ans, a trouvé la mort au Gabon lors d’une expédition de chasse. Si la version officielle évoque une charge d’éléphants, ses proches contestent ce récit et pointent du doigt de troublantes incohérences.

Le destin tragique d’Ernie Dosio ressemble à un sombre retour de bâton pour cet habitué de la chasse aux trophées. Le 17 avril dernier, alors qu’il parcourait la forêt tropicale gabonaise à la recherche d’une antilope rare, le céphalophe à dos jaune, ce septuagénaire fortuné a été tué. Selon les premiers rapports, il aurait été piétiné par un troupeau de cinq éléphants de forêt, des femelles protégeant leur petit.

Pourtant, pour la famille Dosio, ce scénario « n’a aucun sens ». Rinda Butler Dosio, l’ex-femme de la victime, a brisé le silence dans la presse britannique en révélant que les premières informations transmises par les organisateurs étaient contradictoires. « Le jour où c’est arrivé, on nous a d’abord dit que c’étaient des buffles », explique-t-elle. Plus troublant encore, elle affirme que des avocats ont été mandatés par la société de safari, Collect Africa, avant même que les proches ne soient prévenus du décès.

Un chasseur chevronné pris au piège ?

Ernie Dosio n’était pas un novice. Sa demeure californienne témoigne d’une vie entière passée à traquer le gros gibier : têtes de lions, de léopards et de rhinocéros ornent ses murs. Pour ce voyage au Gabon, il avait déboursé plus de 35 000 euros afin d’être encadré par des professionnels.

Comment un chasseur aussi expérimenté, accompagné d’un guide armé, a-t-il pu se faire surprendre à ce point ? Le guide, bien que blessé, a survécu à l’attaque, mais aurait perdu son arme durant la charge. La famille s’interroge sur d’éventuelles erreurs de jugement de l’équipe locale et sur l’identité d’une deuxième personne qui aurait également perdu la vie lors de l’incident, une information qui reste floue.

Alors que le corps attend d’être rapatrié aux États-Unis, les réseaux sociaux s’enflamment, beaucoup y voyant une forme de « justice sauvage ». Mais au-delà de la polémique sur la chasse aux trophées, une enquête est en cours pour déterminer si la mort du millionnaire est le résultat d’un pur accident de la nature ou d’une négligence fatale au cœur de la jungle africaine.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 28 avril 2026 à 10h59min
1 648 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Gabon : impôts, CNSS, CNAMGS unis pour simplifier la déclaration des salaires

28 avril 2026 à 11h30min

Gabon : VAALCO mobilise ses femmes cadres pour inspirer les lycéennes de Port-Gentil

28 avril 2026 à 10h39min

Japon : les candidatures pour la Bourse MEXT ouvertes jusqu’au 21 mai 2026 !

28 avril 2026 à 9h56min

SAV : la vaccination, un geste essentiel tout au long de la vie

28 avril 2026 à 9h43min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Akanda : les Gabonais au rendez-vous de la centrale d’achats
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] UDB : majorité écrasante, gouvernance hésitante ?
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 25 Avril 2026
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Déclaration] Affaire bilie by nze : déclaration du front uni pour l'Etat de droit
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Microtrottoir] Quelles sont vos attentes vis-à vis du nouveau maire de Libreville ?
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage ] Gabon : 41 milliards de FCFA dépensés chaque année pour l’importation du riz
S'abonner
Bouton retour en haut de la page