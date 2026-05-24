Gabon : une nouvelle organisation pour le Génie Militaire

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Réuni ce vendredi 22 mai 2026 sous la présidence du chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Génie Militaire. Placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, cette nouvelle composante des Forces de défense bénéficiera d’une autonomie administrative et financière afin de renforcer les capacités opérationnelles et infrastructurelles de l’armée gabonaise.

Dans un contexte marqué par la réorganisation progressive des institutions de défense depuis la transition politique engagée au Gabon, les autorités poursuivent leur stratégie de modernisation des forces armées. Après plusieurs réformes structurelles engagées dans les secteurs sécuritaire et militaire, le gouvernement vient d’acter une nouvelle étape avec la création officielle du Génie Militaire.

Adopté en Conseil des ministres ce vendredi 22 mai 2026 au Palais de la Présidence de la République, le projet de décret fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de cette nouvelle entité militaire. Selon le communiqué final, ce texte est pris en application des dispositions de l’article 15 de la loi n°18/2010 du 27 juillet 2010 portant statut particulier des militaires.

Une composante stratégique des Forces de défense

D’après les autorités, le Génie Militaire constituera à la fois une Arme et un Service au sein des Forces de défense gabonaises. Placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, il bénéficiera d’une autonomie administrative et financière. Cette nouvelle organisation traduit la volonté des pouvoirs publics de renforcer les capacités techniques, logistiques et infrastructurelles de l’armée gabonaise dans un environnement sécuritaire de plus en plus exigeant.

Traditionnellement, les unités du génie militaire jouent un rôle central dans plusieurs domaines stratégiques : construction et entretien des infrastructures militaires, appui logistique, travaux publics, ouverture d’axes, gestion des situations d’urgence ou encore soutien aux opérations de défense et de sécurité. Dans plusieurs pays africains, ces unités interviennent également dans des projets civils à forte portée nationale, notamment dans la construction de routes, de ponts ou d’infrastructures stratégiques.

Une organisation structurée autour de plusieurs composantes

Pour l’accomplissement de ses missions, le Génie Militaire gabonais comprendra plusieurs structures spécifiques. Le projet de décret prévoit notamment un Commandement en chef, des unités formant corps, des écoles et centres de formation ainsi que des Régions Militaires du Génie. Cette structuration laisse entrevoir la volonté des autorités de bâtir progressivement une composante militaire spécialisée capable d’assurer à la fois des missions opérationnelles et des fonctions techniques à l’échelle nationale.

La création de centres de formation apparaît également comme un élément important du dispositif. Elle devrait permettre le développement de compétences techniques spécifiques dans des domaines liés aux travaux militaires, à l’ingénierie, à la logistique et aux infrastructures.

Une réforme dans la continuité de la modernisation militaire

Depuis l’arrivée au pouvoir du président Brice Clotaire Oligui Nguema, plusieurs réformes ont été engagées dans le secteur de la défense et de la sécurité afin de renforcer les capacités opérationnelles des Forces armées gabonaises.

Cette nouvelle réforme s’inscrit dans une dynamique plus large de restructuration des outils de souveraineté nationale, dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires croissants et une montée des enjeux liés aux infrastructures stratégiques.

Au-delà de la dimension militaire, la création du Génie Militaire pourrait également avoir des implications économiques et sociales importantes si cette composante est appelée à intervenir dans certains projets d’intérêt public.